مدرب إيران: نعلم قيمة منتخب الإمارات ونحترمه

المصدر: دبي-العوضي النمر

أكد الكرواتي دراجان سكوتشيتش مدرب المنتخب الإيراني أن المواجهة المرتقبة مساء الغد أمام منتخب الإمارات لن تكون سهلة وسنحاول اللعب بروح قتالية لتحقيق الفوز، خاصة ونحن نعلم قيمة المنتخب الإماراتي ونحترمه تماما، ولن ننخدع في امتلاكنا 6 نقاط لأننا في بداية المشوار والطريق لايزال طويلا، والمطلوب هو التعامل مع كل مباراة على حدى وعدم النظر للخلف ولكن للأمام دوما، لدينا مواجهة قوية أمام منتخب يمتلك عناصر مميزة في كل الخطوط، ونحن نحتاج للتحضير بشكل كبير"

وعن الغيابات في صفوف منتخب الإمارات قال مدرب منتخب ايران في هذا النوع من المباريات تكون جميع المنتخبات في قمة الجاهزية، وغياب لاعب أو اثنين لا يؤثر كثيرا لوجود البدلاء المناسبون، انا أيضا لدي نقص في الصفوف و عدم اكتمال جاهزية بعض اللاعبين لاحتياجهم وقت أطول للاستشفاء بعد وصولهم متأخرا لمعسكر المنتخب، ولكننا جاهزون للمواجهة المرتقبة ونعلم أيضا أن المنتخب الإماراتي لن يتأثر ابدا بالغيابات لأن اللاعبين الإماراتيين أصحاب المهارة والخبرات موجودين بالفعل ويمكنهم تعويض اللاعبين الأساسيين"، وشدد دراجان على توقعاته بأن يقدم كلا المنتخبين مباراة قوية، تليق بقيمة كلا منهما، ما يتطلب ضرورة الحذر خلال المواجهة غدا وهو ما نقله للاعبيه.



علي رضا: قادرون علي تحقيق نتيجة ايجابية

أكد على رضا لاعب المنتخب الإيراني أن فريقه قادر على تحقيق نتيجة إيجابية، ولكن سيكون هناك قتال في الملعب وعلى جميع اللاعبين، احترام المنافس الذي يتمتع بوفرة اللاعبين أصحاب القدرات والخبرات، وقال" اللاعبون وصلوا للمنتخب قبل يومين ونحتاج لفترة من الاستشفاء، لكن بشكل عام أتوقع مباراة قوية ومهمة بالنسبة للمنتخبين، وكذلك للمنتخب الإماراتي التي تعادل مرتين وبالتأكيد سيسعى للفوز أمام منتخبنا وعلينا الاستعداد جيدا، نحن نعلم جودة المنتخب الإماراتي وقدرات لاعبيه، ولدينا طموحات لتقديم أداء مميز"

وأضاف" لايزال أمامنا مباراتين أمام كوريا الجنوبية والإمارات والمشوار لا يزال بعيدا لحسم بطاقة التأهل، وسنلعب بتركيز لتحقيق ذلك الأمل، فتلك النوعية من المباريات هي فرصة كبيرة لنا لتقديم الأفضل للمنتخب، ونحن جميعنا كلاعبون محترفين ومنذ سنوات تعلمنا كيفية التعامل مع ظروف اللعب الدولي والانضمام للمنتخب قبل وقت قصير من المباريات الدولية، والأمر يتطلب كثير من التضحيات للتعويض واستعادة الاستشفاء رغم صعوبة ذلك في بعض المرات"

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