العين يواجه العروبة وديا

المصدر: العين- طلحة عبدالله

في اطار برنامجه التحصيري خلال فترة توقف الدوري، تقرر أن يؤدي العين مباراة ودية بعد غد الجمعة مع فريق نادي العروبة، حسب طلب المدرب الأوكراني سيرجي ريبروف، المدير الفني للعين، والذي يعتزم تجريب عدد من لاعبي الفريق الرديف للاستعانة بهم في مسابقة كأس رابطة المحترفين، لمواجهة النقص في صفوف الفريق بسبب التحاق 8 لاعبين أساسيين بالمنتخبات الوطنية.

وقال عبدالله علي، مشرف العين:" إن مسابقة كأس رابطة المحترفين فرصة مثالية للاعبين غير الأساسيين لأعداد انفسهم على نحو يساعدهم في الدخول للتشكيلة الأساسية خلال الفترة المقبلة".

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز