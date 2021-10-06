منتخب الإمارات يلتقي نظيره الإيراني غداً بطموح الفوز في تصفيات المونديال

المصدر: وام

تعود غدا الخميس منافسات الدور النهائي من التصفيات الآسيوية المؤهلة لنهائيات كأس العالم "قطر 2022" عبر إقامة مباريات الجولتين الثالثة و الرابعة هذا الشهر والتي يحتدم السباق فيها بين 12 منتخبا من أجل حجز بطاقات التأهل إلى نهائيات المونديال.

ويلتقي منتخبنا الوطني الإماراتي مع نظيره الإيراني غدا على استاد زعبيل بالوصل في تمام الساعة التاسعة إلا الربع ضمن مباريات المجموعة الأولى والعراق مع لبنان، وكوريا الجنوبية مع سوريا في المجموعة نفسها.

بينما تقام 3 مباريات في المجموعة الثانية يلتقي خلالها المنتخب السعودي مع نظيره الياباني، والأسترالي مع نظيره العماني، والصيني مع الفيتنامي.

و يدخل" الأبيض" الإماراتي لقاء الغد باحثا عن الفوز لدخول المنافسة على بطاقتي المجموعة بعدما تعادل في مباراتيه أمام لبنان وسوريا، وحصد نقطتين فقط تضعاه في المركز الثالث بالمجموعة بينما يدخل منتخب ايران المباراة متصدرا جدول الترتيب برصيد 6 نقاط من فوزين يليه في جدول ترتيب المجموعة كوريا الجنوبية برصيد 4 نقاط بينما تحتل سوريا ولبنان والعراق المراكز من الرابع إلى السادس برصيد نقطة واحدة لكل منها.

و تدخل بعض المنتخبات مباريات هاتين الجولتين وهي في حالة معنوية قوية بعد تحقيق النتائج المطلوبة في أول جولتين، في حين تحتاج منتخبات أخرى للظهور بصورة أفضل من أجل حصد النقاط.

وفي هذا التقرير نرصد أبرز الأرقام والإحصاءات في التصفيات حتى الآن، ومنها نجاح منتخب أستراليا في التسجيل في جميع مبارياته الـ11 الأخيرة في التصفيات الآسيوية /بما في ذلك الدور الثاني/ كما حافظ على نظافة شباكه في آخر 4 مباريات لينجح الفريق في تسجيل رقم قياسي تحت قيادة المدرب جراهام آرنولد من خلال الفوز في 10 مباريات متتالية ضمن مشوار تصفيات كأس العالم 2022 في قطر.

و يدخل السعودي صالح الشهري والإيراني علي رضا جاهنباخش مباريات الجولة الثالثة وهما يتصدران ترتيب الهدافين في التصفيات النهائية حتى الآن برصيد هدفين لكل منهما.

فيما يخوض منتخب فيتنام مشاركته الأولى في التصفيات النهائية الآسيوية غير أنه خسر في آخر ثلاث مباريات له بالتصفيات أمام الإمارات في الجولة الأخيرة من الدور الثاني، ثم خسر أول مباراتين بالدور النهائي أمام السعودية وأستراليا.

وتعد منتخبات السعودية وأستراليا وإيران الأعلى تسجيلا في أول مباراتين بعدما سجل كل منها 4 أهداف، لتحصل على العلامة الكاملة، إذ تتصدر إيران المجموعة الأولى، وأستراليا والسعودية ترتيب المجموعة الثانية.

و بدأ منتخب إيران منافسات الدور الثاني من التصفيات بنتائج غير مرضية لكنه منذ استئناف المنافسة هذا العام فرض الفريق حضوره من خلال حصد 6 انتصارات متتالية وفي حالة تأهله للمونديال هذه المرة ستكون المرة الثالثة على التوالي التي يضمن فيها التواجد بنهائيات كأس العالم.

وتدخل 6 منتخبات مباريات الجولة الثالثة باحثة عن تحقيق الفوز الأول .. فقد حقق منتخب الإمارات التعادل في أول مباراتين، في حين حصلت سوريا ولبنان والعراق على نقطة واحدة، وتعرضت الصين وفيتنام لخسارتين متتاليتين .

و حصد المنتخب السعودي بقيادة المدرب هيرف رينارد 7 انتصارات على التوالي منذ استئناف مشوار التصفيات في شهر مارس الماضي.

و حقق منتخب أستراليا إنجازا تاريخيا وفقا للموقع الرسمي للاتحاد الآسيوي بعدما بات أول منتخب يحقق 10 انتصارات متتالية في تصفيات كأس العالم، وذلك عندما تغلب على الصين وفيتنام في الجولتين الأولى والثانية، في حين لم يخسر منتخب كوريا الجنوبية في 10 مباريات على التوالي.

وبرغم أن منتخب اليابان بدأ الدور النهائي بالخسارة أمام نظيره العماني 0-1، إلا أن الفريق لم يتعادل في آخر 12 مباراة له في التصفيات الآسيوية.

وشهدت الجولتان الأولى والثانية تسجيل 18 هدفا في 12 مباراة وذلك بمعدل 1.5 هدف لكل مباراة ولم تنجح منتخبات لبنان والعراق والصين في تسجيل أي أهداف بالتصفيات النهائية حتى الآن.

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