5 صفقات تدعم «الصقور» في مسيرة الدوري

المصدر: رأس الخيمة - أحمد عيسى

دعم «الصقور» صفوفه بخمسة لاعبين من أندية دوري المحترفين، بحثاً عن تحقيق نتائج إيجابية والمضي في مسيرة دوري أدنوك، الذي يحتل فيه الفريق المركز الأخير بنهاية الجولة السادسة من دون رصيد، ونشطت الإدارة في سوق الانتقالات قبل غلق باب القيد الصيفي ونجحت في كسب توقيع وليد حسين لاعب وسط شباب الأهلي، الذي يعد أكبر مكاسب التعاقدات الصيفية للصقور، إضافة إلى حارس المرمى سهيل المطوع «الوصل»، وسعيد الكعبي «الشارقة»، وفيصل المطروشي، سالم العيدي «الجزيرة»، جميعهم عن طريق الإعارة حتى نهاية الموسم الحالي.

إضافة كبيرة

بدوره أكد خليل الطويل مشرف الصقور أن العناصر الجديدة تمثل إضافة كبيرة للفريق لأنها تتمتع بإمكانات فنية جيدة ويرجى منها الكثير، إضافة إلى أنها عناصر شابة تمتلك الطموح والرغبة في إثبات وجودها، وشكر الطويل أندية شباب الأهلي، الوصل، الشارقة، الجزيرة على تعاونهم مع ناديه، مثمناً الجهود التي تقوم بها شركة كرة القدم بقيادة يوسف البطران وعبد الله الطويل وبقية الأعضاء من أجل تهيئة الأجواء للاعبين وتغطية النقص، وأضاف: نتوقع مضاعفة الجهد في الفترة المقبلة من الجهاز الفني واللاعبين لمواصلة الأداء الجيد مع تحقيق النتائج الإيجابية، ونحن على ثقة تامة بقدرات فريقنا وننتظر ترجمة كل الجهود المبذولة لتحقيق الانتصارات.

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