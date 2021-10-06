سعيد المحرزي: الجمهور ينتظر الفرحة الأولى

المصدر: الفجيرة – محمد فضل

أكد سعيد حمود المحرزي رئيس مجلس إدارة نادي مسافي أن جمهور منتخبنا ينتظر فرحة الفوز الأول في المرحلة الحاسمة للتأهل لمونديال 2022، مضيفاً إن مباراة الأبيض أمام نظيره الإيراني على درجة كبيرة من الاهتمام، وعلى اللاعبين أن يكونوا في كامل تركيزهم وذلك عندما يحين موعد المباراة غداً، مشيراً إلى أن النقاط الثلاث تعتبر غاية يجب الوصول إليها بشتى الطرق لافتاً إلى أن الفوز الأول في هذه المجموعة مهم وذلك من أجل الحفاظ على حظوظ تأهلنا للنهائيات.

وذكر المحرزي أن منتخبنا يضم خيرة نجوم الدوري وفي اعتقادي أن الجمهور يعول كثيراً على الفوز في مباراة إيران ومن بعدها مباراة العراق داعياً إلى تناسي ما حدث خلال مباراتي لبنان وسوريا.

وذكر المحرزي أن الأنظار ستكون موجهة نحو ملعب الوصل، مواصلاً: أتمنى أن يرد رفاق مبخوت الجميل للجمهور الكبير الذي سيحضر المباراة والذي ينتظر فرحة الفوز الأول عبر هذه المجموعة والتي تبدو في غاية الصعوبة لتواجد منتخبات كبيرة مثل إيران وكوريا الجنوبية والعراق.

وألمح رئيس مجلس إدارة نادي مسافي إلى أن الجهاز الفني بقيادة المدرب الهولندي مارفيك يعي دوره تماماً ويعلم الأهمية القصوى لهذه المباراة، التي يجب حصد نقاطها الثلاث فلا بديل عنها أمام المنتخب الإيراني متصدر فرق هذه المجموعة والذي يعد من المنتخبات القوية في خارطة الكرة الآسيوية بعد أن سبق له التأهل أكثر من مرة لنهائيات كأس العالم، ولذلك فإن الحذر واجب أمامهم ويجب احترام الفريق الضيف، ولكن يجب علينا الفوز.

وذكر المحرزي أن جمهور الأبيض يمثل اللاعب رقم 12 ولابد من تكثيف المؤازرة حتى صافرة الحكم النهائية، واختتم: أتمنى أن يكون التوفيق حليف اللاعبين.

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