8000 مشجع يدعمون الأبيض أمام إيران

المصدر: دبي - العوضي النمر

قرر اتحاد الكرة بعد التنسيق مع الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث رفع نسبة الحضور الجماهيري في المدرجات إلى 80% من السعة المتاحة في كل استاد، وذلك في مختلف المسابقات والبطولات المحلية بداية من بطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة، ودوري الدرجة الأولى، ودوري الدرجة الثانية، ومسابقات كرة الصالات، ومباريات المنتخبات الوطنية والمنتخبات الزائرة مسابقات السيدات ومسابقات الكرة الشاطئية إضافة إلى مسابقات رابطة المحترفين الإماراتية وذلك بعد التنسيق مع الرابطة بخصوصها.

وبذلك يتاح حضور ما يقارب من 8 آلاف مشجع لمباراة الأبيض أمام إيران في الجولة الثالثة لتصفيات كأس العالم المقرر إقامتها يوم غدٍ على ملعب الوصل الذي يتسع لـ 10 آلاف متفرج.

ويختتم منتخبنا استعداداته اليوم حيث حذر الجهاز الفني بقيادة المدرب الهولندي فان مارفيك اللاعبين من إهدار الفرص التي تسنح لهم في زمن المباراة، بعد أن أهدر اللاعبون العديد منها في الجولات الماضية.

ويضع الجهاز الفني اللمسات الأخيرة على خطة وتشكيلة اللعب في المران الأخير الليلة، سعياً لتحقيق الفوز ورفع رصيده إلى 5 نقاط، والمنافسة على صدارة المجموعة ، بعد أن حصد نقطتين أمام لبنان وسوريا.

تفاؤل

وفي التدريبات الماضية لوحظ ارتفاع معنويات اللاعبين وزيادة حماسهم لتحقيق الفوز في المباريات المقبلة، وساد التفاؤل أرجاء معسكر الفريق إذ كان الجميع في حالة معنوية عالية، ومن خلال متابعة التدريبات يسعى الأبيض لفرض أسلوبه داخل الملعب والتحكم في سير المباراة من خلال تأمين الدفاع بشكل جيد تحسباً لأي مفاجآت من الفريق المنافس، مع الاعتماد على الكرات العرضية من الأطراف، من خلال الهجمات المرتدة السريعة التي تربك المنافس ، وحسن استغلال تلك الهجمات بإحراز أهداف في مرمى المنتخب الإيراني.

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