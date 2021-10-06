النصر يتخطى خورفكان في «الصالات»

المصدر: (الشارقة - ياسر قاسم )

أسفرت مواجهات اليوم الأول للجولة السادسة لمسابقة الدوري العام لكرة قدم الصالات عن 3 انتصارات فاز فيها النصر بملعبه على ضيفه خورفكان 3 - 2 والشارقة على دبا الحصن 3 - 1 بصالة نادي البطائح، فيما عاد البطائح بفوز كاسح من ملعب مضيفه مليحة بنتيجة 5 - 1. وبهذه النتائج قفز النصر للنقطة 13 وبقي خورفكان في النقطة 15 بعد تلقيه أول خسارة له في المسابقة، فيما ارتفع الشارقة للنقطة العاشرة وبقي دبا الحصن عند 3 نقاط بتعرضه للخسارة الخامسة من 6 مباريات، وارتفع البطائح للنقطة 13 متساوياً مع النصر وبقي مليحة في 3 نقاط بخسارته للمرة الخامسة في المسابقة.

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