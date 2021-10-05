رفع نسبة الحضور الجماهيري في ملاعب الكرة الإماراتية إلى 80٪

المصدر: دبي- البيان

قرر اتحاد الإمارات لكرة القدم، وبالتنسيق مع الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، رفع نسبة الحضور الجماهيري في المدرجات إلى 80% من السعة المتاحة في كل استاد، وذلك في مباريات الموسم الرياضي 2021-2022.

وتشمل مسابقات المحترفين، بالتنسيق مع رابطة المحترفين الإماراتية، وكأس صاحب السمو رئيس الدولة، ودوري الدرجة الأولى، ودوري الدرجة الثانية، ودوري كرة القدم للصالات، ومباريات المنتخبات الوطنية، والمنتخبات الزائرة، ومسابقات كرة القدم للسيدات، والكرة الشاطئية.

وسيكون الحضور متاحاً لمن يُظهر عبر تطبيق الحصن حصوله على الجرعة الثالثة من اللقاحات المعتمدة بالدولة، أو من لم يُكمل 6 شهور من حصوله على الجرعة الثانية، مع إبراز نتيجة الفحص السلبية (PCR) لمدة لا تتجاوز 48 ساعة من تاريخ المباراة، وضرورة الالتزام التام بالإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامات والتباعد الجسدي، علماً أن الفئة العمرية المشمولة بالحضور هي 16 عاماً وما فوق.

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