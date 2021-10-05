منذر علي: مواجهة إيران «مفترق طرق»

المصدر: دبي - علي الظاهري

أكد منذر علي لاعب منتخبنا والوصل سابقاً، أن مواجهة منتخبنا الوطني أمام نظيره الإيراني يوم الخميس المقبل على إستاد زعبيل ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022، تعتبر مفترق طرق، حيث تتطلب المباراة التسلح بالتركيز العالي من قبل لاعبي «الأبيض» ومضاعفة الجهود من أجل نتيجة إيجابية بعد ضياع 4 نقاط أمام لبنان وسوريا خلال الجولتين الماضيتين، لافتاً إلى أن المباراة تجمعنا بمتصدر المجموعة الذي يتميز بوجود عناصر جيدة من حيث السرعة على أرضية الملعب وغيرها من المزايا التي تتطلب الحذر للخروج بنتيجة إيجابية تعزز حظوظنا في التأهل إلى المونديال.

وأضاف لـ «البيان الرياضي»، إنه يجب أن نكون متفائلين ونتكاتف مع المنتخب في جميع الظروف والحالات، وعلينا منح «الأبيض» بجميع أطرافه الجرعة المعنوية من أجل اللقاء المرتقب.

جاهزية أكبر

وأشار منذر علي إلى أن جاهزية عناصر المنتخب تبدو أفضل بعد مرور 6 جولات في دوري أدنوك للمحترفين، وبالتالي فإن اللاعبين من المفترض وصولهم إلى ما نسبته 80-90 بالمئة من مستوى لياقتهم الموسمية، مما يجعلنا منطقياً مستعدين بصورة كاملة على مستوى اللياقة البدنية، مفيداً أن التركيز في الإعداد سيكون على المستوى الفني والتكتيك للمباراة من جانب الجهاز الفني بقيادة المدرب مارفيك، لا سيما وأن المدرب يتحمل مسؤولية ضياع النقاط الفائتة مناصفة مع أعضاء الفريق بسبب القراءات الخاطئة لمجريات المباراة وإجراء التبديلات التي لم تخدم المنتخب.

استثمار الفرص

وطالب منذر علي اللاعبين ببذل أقصى طاقاتهم واستثمار أنصاف الفرص ، كما ناشد الجمهور بمساندة المنتخب كما عهدناهم دائماً . واختتم منذر علي قائلاً إن تاريخ مواجهات المنتخبين والإحصائيات والأرقام تعتبر ماضياً و«حبراً على ورق»، ويجب عدم الالتفات لها في الملعب من أجل المحافظة على كامل تركيزهم، والوضع في الاعتبار قدرتهم على الفوز مهما كانت قوة المنافس.

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