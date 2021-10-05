الذوادي: الصقور يفتقد البيئة المثالية للانتصارات

المصدر: رأس الخيمة - أحمد عيسى

قال رياض الذوادي المحلل والناقد الرياضي إن نادي الإمارات يفتقد البيئة المثالية حتى يتمكن «الصقور» من تحقيق الانتصارات في دوري أدنوك للمحترفين الذي يحتل فيه الفريق المركز الأخير من دون رصيد.

وأكد في حديث مع «البيان الرياضي» أن الأقطاب لا يساعدون، ومن يكون خارج منظومة العمل الإداري لا يدعم ولا يساهم في خلق الأجواء الإيجابية، وأن هذا الوضع ظل ملازماً للإدارات المتعاقبة بالنادي، وأن ذلك ينعكس سلباً على نتائج الفريق الذي يحتاج للترابط والتكاتف.

وأشار إلى افتقار الفريق لخامات جيدة من اللاعبين الأجانب، مؤكداً أن «الصقور» في حاجة إلى عناصر أكثر تميزاً على مستوى الأجانب، وأنه حال نجحت الإدارة في إبرام صفقات جيدة خلال فترة التعاقدات الشتوية يمكنه أن يتلافى حينها الفريق الهبوط.

أداء جيد

وقال المدرب السابق: إن الأداء الجيد الذي يقدمه «الصقور» في مباريات الدوري لا يسمن ولا يغني من جوع النقاط التي يحتاج إليها، لأن البقاء في المنافسة يحتاج إلى نتائج إيجابية لا تتحقق إلا في وجود بيئة مثالية وعناصر متميزة من اللاعبين، وأضاف: الإمارات يجب أن يعتمد على نفسه للبقاء، ولكن من الواضح أنه يعتمد على نتائج منافسيه، وهذا خطأ كبير يمكن أن يقوده إلى الهبوط إذا لم يتم تدارك الموقف.

وأردف: إن الفريق أيضاً عاش وضعاً مختلفاً لأنه بدأ تحضيراته للموسم في وقت متأخر وقبل انطلاق مباريات الدوري بفترة قصيرة، وأضاف: النادي لم يستطع أن يعوض تأخره بخلق توليفة جيدة واختيار عناصر متميزة ، لذلك عانى في الجولات الماضية.

التعويض

وأكد الذوادي أن الفرصة ما زالت متاحة أمام فرقة «الصقور» للتعويض عن طريق اتخاذ قرارات حاسمة والتخطيط المبكر لضم عناصر أكثر قدرة على تقديم الإضافة المطلوبة وفق رؤية فنية، مع تكاتف كل محبي النادي ودعمه والوقوف خلفه في مشواره المقبل.

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