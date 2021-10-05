منافسات قوية بين أكاديميات أندية دبي

المصدر: (دبي - البيان الرياضي)

تتواصل منافسات النسخة العاشرة من «دورة أكاديميات أندية دبي لكرة القدم» التي ينظمها مجلس دبي الرياضي، وتستمر فعالياتها حتى 16 أكتوبر الجاري.. يشارك في الدورة 500 لاعب يمثلون 19 فريقاً من شركات الكرة في 4 أندية، هي: شباب الأهلي، الوصل، النصر، حتا، يتنافسون في 5 فئات عمرية، حيث تقام مباريات فئة 13 سنة بنادي الوصل الرياضي، و14 سنة في النصر، فيما تقام منافسات 15 و16 سنة بشباب الأهلي.

ومن المقرر أن يلتقي فريقا النصر والوصل (15 سنة)، في الساعة الخامسة مساء اليوم ، كما يلتقي حتا مع شباب الأهلي في التوقيت نفسه ضمن الأسبوع الخامس، كما تتواصل منافسات 13 سنة، حيث يلتقي في الخامسة مساء الجمعة النصر مع حتا في المجموعة الأولى ضمن الأسبوع السابع، وفريق النصر (ب) مع حتا (ب) في ذات التوقيت بالمجموعة الثانية، وتقام يوم السبت المقبل، مباراة شباب الأهلي مع الوصل في المجموعة الأولى، كذلك يلتقي فريقا الناديين (ب) في المجموعة الثانية.

وتصدر فريق شباب الأهلي فئة 14 سنة، بعد فوزه في ثلاث مباريات حاصداً 9 نقاط ، فيما تصدر الوصل فئة 16 سنة.

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