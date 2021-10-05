التركيز سلاح «الأبيض»

المصدر: دبي - العوضي النمر

دخل منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم مرحلة التركيز خلال تدريباته اليومية، بالملعب الفرعي بالوصل استعداداً لملاقاة إيران يوم الخميس المقبل بملعب الوصل في زعبيل، ضمن منافسات الجولة الثالثة للتصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال 2022، ولقاء منتخب العراق يوم 12 من الشهر نفسه، ويوجد إقبال جماهيري كبير علي شراء التذاكر «إلكترونياً» لدعم المنتخب، فيما وصل منتخب إيران إلى الدولة ويخوض مرانه بملعب شباب الأهلي في العوير، وسيخوض تدريبه الرئيس غداً على ملعب المباراة، ( استاد زعبيل) وفق لوائح الاتحاد الآسيوي.

ويضع الهولندي فان مارفيك، مدرب منتخبنا اللمسات الأخيرة على التشكيلة التي ستخوض لقاء إيران، ووضح خلال التدريبات ارتفاع معنويات اللاعبين وأداؤهم التدريبات بحماسة كبيرة، سعياً لتحقيق الفوز وإسعاد الجماهير، ويطمح «الأبيض» لتحقيق الفوز في مباراتي إيران والعراق للاستمرار في التنافس على نيل إحدى بطاقات التأهل للمونديال، وتشهد التدريبات مشاركة جميع اللاعبين الذين باتوا في أتم الجاهزية الفنية والبدنية والذهنية لخوض غمار مباراتي الجولتين الثالثة والرابعة.

دعم

ويحرص يوسف حسين النائب الثاني لرئيس الاتحاد رئيس لجنة المنتخبات والشؤون الفنية، على حضور التدريبات رغم خضوعه لجراحة دقيقة، الفترة الماضية، حيث يسعى لرفع معنويات اللاعبين والاطمئنان على كافة التجهيزات قبل انطلاق مباراة إيران.

اجتماعات

وشهدت الساعات الماضية اجتماعات بين أعضاء الجهازين الفني والإداري واللاعبين من أجل تقييم وضع المنتخب وبث الثقة بين اللاعبين، خاصة بعد الهجوم الذي تعرضوا له بعد المباراتين الماضيتين، واتفق الجميع على ضرورة إعادة تصحيح المسار بداية من لقاء إيران، حتى يظل الفريق في دائرة التنافس علي نيل إحدى بطاقات التأهل إلى المونديال.

وهناك عدة سيناريوهات سيقوم المدرب مارفيك بتطبيقها خلال المران قبل الأخير الليلة، من أجل الاستقرار على تشكيلة اللعب وضمان حسن تنفيذ خطته، ويوجد شبه استقرار على تشكيلة خط الدفاع، وأهمية الالتزام الدفاعي تحسباً لأية مفاجآت إيرانية، ومن المنتظر حدوث تغييرات في تشكيلة خط الوسط سعياً لتعزيز الأداء والتحكيم في رتم المباراة وزيادة الفاعلية الهجومية وسرعة اللعب.

ويعول الجهاز الفني كثيراً على القوة الهجومية للفريق والمكونة من الهداف علي مبخوت، إضافة إلى ليما وكايو وهم الأوراق الرابحة للفريق خلال منافسات التصفيات، ويعتمد مارفيك على الثلاثي لهز شباك المنافسين، ونبه مارفيك على باللعب بجدية من أول دقيقة حتى صافرة النهاية، مع زيادة التركيز، وحسن استغلال الفرص، وخاصة بعد إهدار فرص عدة أمام منتخبي لبنان وسوريا.

وصول

من جهة أخرى وصل الوفد الإداري للاتحاد الآسيوي المشرف على المباراة، وبدأ بالاطمئنان على كافة التجهيزات الخاصة التي أعدها اتحاد الكرة للمباراة على أكمل وجه.

كما وصل طاقم الحكام الأسترالي الذي اختاره «فيفا»، لإدارة مباراة الإمارات وإيران بقيادة بيث كريستوفر، ومعه وشيتنين انتون وجورج لانكرينديز مساعدين، وباريرو جوناثان، حكماً رابعاً، وإيفان روبيرت حكم فيديو، ويعقوب محمد، حكم فيديو مساعداً.

الاجتماع الفني

يقام غدا الاجتماع الفني لمباراة منتخبنا وإيران «عن بعد» للاطمئنان على التجهيزات الإدارية، وتحديد قمصان المنتخبين، فيما يعقد كل من مدربي منتخبنا الوطني وإيران مؤتمرين في قاعة المؤتمرات بملعب المباراة، للكشف عن استعداداتهما لانطلاقة الجولة الثالثة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال 2022.

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