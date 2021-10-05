عقوبات بالجملة على بني ياس والنصر

المصدر: (دبي - البيان الرياضي)

اتخذت لجنة الانضباط باتحاد الكرة في اجتماعها أمس برئاسة المستشار سعيد الحوطي عقوبات بالجملة على فريقي بني ياس والنصر وقررت تغريم كل من إيسايلا مدرب بني ياس، ورامون مساعد مدرب النصر 4 آلاف درهم، وتوجيه لفت نظر لهما، لقيام الأول بمحاولة تأخير اللعب في مباراة فريقه والنصر بالدوري، والثاني لعدم التزامه بالمنطقة الفنية ومقاعد البدلاء، فيما اكتفت اللجنة بعقوبة طرد جلوبر ليما لاعب النصر، وقررت منع منصور صالح إداري «السماوي»، ومحمد المهيري مدير فريق «العميد» من مرافقة فريقهما 3 مباريات، وتغريم كل منهما 75 ألف درهم للاشتباك بينهما خلال المباراة، وقررت اللجنة إيقاف عبدالله إسماعيل حارس النصر مباراة واحدة وتغريمه 15 ألف درهم لتلفظه بعبارات مسيئة تجاه الجهاز الفني لبني ياس.

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