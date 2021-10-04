الأبيض الأولمبي يهزم لبنان بثلاثية ويتصدر مجموعته

المصدر: البيان

استهل منتخبنا الوطني الأولمبي مشواره في بطولة غرب آسيا للمنتخبات تحت 23 عاماً بالفوز على منتخب لبنان بثلاثة أهداف دون مقابل ، في المباراة التي جرت مساء اليوم على ملعب ستاد الأمير محمد بن فهد في الدمام ، ضمن مباريات الجولة الأولى للمجموعة الثانية.

سجل أهداف منتخبنا سعيد الكعبي ، عبدالله النقبي وأحمد جميل.

من جهة أخرى ، حقق منتخب العراق الفوز على منتخب فلسطين بهدف نظيف ، وذلك ضمن مباريات المجموعة ذاتها.

وتصدر منتخبنا جدول ترتيب المجموعة الثانية برصيد 3 نقاط وبفارق الأهداف عن منتخب العراق ، ومنتخب فلسطين (ثالثاً) ، ومنتخب لبنان (رابعاً) وكلاهما بدون نقاط.

ويواجه منتخبنا شقيقه المنتخب العراقي في مباراة الجولة الثانية من دور المجموعات يوم بعد غد الأربعاء على ملعب ستاد الأمير سعود بن جلوي بمدينة الخُبر .

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