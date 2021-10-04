إغلاق " الانتقالات الصيفية" وتسجيل 1209 معاملة

المصدر: وام

أغلق اتحاد الإمارات لكرة القدم باب الانتقالات الصيفية في تمام الساعة الخامسة من مساء اليوم و الذي كان قد تم فتحه يوم الثالث عشر من يوليو الماضي لقيد و تسجيل اللاعبين للموسم الكروي 2021/2022.

و أشاد هشام الزرعوني عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة رئيس لجنة أوضاع وانتقالات اللاعبين بتعاون الأندية مع موظفي إدارات القيد و التسجيل و الشؤون القانونية و الخدمات الذكية في اتحاد الكرة و الذي ساهم في إتمام معاملات الفترة الصيفية بصورة احترافية متمنيا التوفيق لجميع الأندية خلال الموسم الرياضي الحالي وأن يضيف اللاعبون الجدد و المنتقلون بين الأندية المزيد من المنافسة خلال مباريات مسابقاتنا الكروية المحلية.

بدوره أكد المستشار يعقوب محمد العلي عضو لجنة أوضاع و انتقالات اللاعبين المتحدث الرسمي للجنة خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اتحاد الكرة بهذه المناسبة أن طلبات الأندية خلال الفترة الأولى للتسجيل "الصيفية" بلغت 1209 طلبات تنوعت ما بين /51/ حالة استبدال و /69/ إعارة لاعب داخل الدولة و /95/ حالة انتقال لاعب داخل الدولة و/923/ تسجيل لاعب و /71/ كشف قيد.

وقال : " تم إنهاء /202/ طلب للأندية المحترفة تنوعت بين 142 طلب تسجيل لاعب و 6 استبدالات للاعبين و 34 إعارة لاعب داخل الدولة و 7 انتقالات للاعبين داخل الدولة و 13 كشف قيد .. في حين بلغت طلبات أندية الدرجة الأولى /391/ طلب مقسمة إلى 309 طلب تسجيللاعب ، و 8 إعارة لاعب داخل الدولة ، و 16 انتقال لاعب داخل الدولة و 14 كشف قيد.. وتم إجراء 111 طلبا لفريق تحت 21 سنة ، مقسمة إلى 72 طلب تسجيل لاعب ، و 8 طلبات إعارة للاعبين داخل الدولة و 16 انتقال لاعب داخل الدولة و 14 كشف قيد".

ونوه إلى أنه تم كذلك إجراء /95/ طلبا لفرق الشباب تحت 21 سنة تنوعت بين 72 طلب تسجيل لاعب وطلبي إعارة لاعب داخل الدولة و 11 انتقال لاعب داخل الدولة و 7 كشف قيد.

و أشار إلى أنه تم قيد 149 طلبا لفرق الشباب تحت 19 سنة منها 86 طلب تسجيل لاعب و 32 استبدال لاعب و 14 انتقال لاعب داخل الدولة ، و 17 كشف قيد.

جدير بالذكر أن باب الانتقالات سيتم فتحه في الفترة الثانية للتسجيل "الشتوية" من 5 يناير إلى 1 فبراير 2022.

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