«الأولمبي» يواجه لبنان في انطلاقة «غرب آسيا» الليلة

المصدر: دبي - البيان الرياضي

يلتقي في السابعة والنصف مساء اليوم «بتوقيت الإمارات»، باستاد الأمير محمد بن فهد بمدينة الدمام بالسعودية، منتخبنا الأولمبي، ونظيره اللبناني، في افتتاح بطولة غرب آسيا لكرة القدم تحت 23 عاماً، ويسبقها مباراة فلسطين والعراق، وتقام المباراتان ضمن مباريات المجموعة الثانية، فيما يلعب اليمن مع الكويت، والأردن مع عُمان بالمجموعة الأولى، والبحرين مع سوريا، بالمجموعة الثالثة.

ويسعى منتخبنا لتحقيق الفوز الأول، وتحقيق بداية قوية، في طريقه إلى صدارة المجموعة، ويركز الجهاز الفني، بقيادة الإسباني دينيس سيلفا، على تطبيق خطة هجومية، وحصد النقاط الثلاث، في بداية المشوار، ما يرفع معنويات اللاعبين.

وتضم بعثة الأولمبي 23 لاعباً، أكدوا جاهزيتهم للبطولة، من خلال تدريبات قوية في دبي والدمام.

ويلعب منتخبنا مباراته الثانية أمام العراق، الأربعاء المقبل، فيما يواجه فلسطين 8 الجاري. ويقضي نظام البطولة، بتأهل صاحب المركز الأول من المجموعات، إلى نصف النهائي، بالإضافة إلى أفضل منتخب يحتل المركز الثاني بين المجموعات الثلاث، وتقام مباراتا نصف النهائي، 10 الجاري، والنهائي 12 منه.

الجدير بالذكر، أن المجموعة الأولى، تضم منتخبات الأردن واليمن والكويت وعُمان، والثانية، الإمارات وفلسطين ولبنان والعراق، بينما جاء المنتخب السعودي في المجموعة الثالثة، رفقة البحرين وسوريا.

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