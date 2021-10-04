54 مؤسسة عالمية بمعرض رياضة الإمارات في 50 عاماً

المصدر: دبي - البيان الرياضي

أعلنت اللجنة المنظمة لمعرض رياضة الإمارات في 50 عاماً والذي يقام برعاية الهيئة العامة للرياضة وتنظمه «بي بي سبورت» للخدمات الرياضية من 2 - 4 ديسمبر المقبل في مركز دبي التجاري العالمي عن مشاركة 54 جهة رياضية عالمية بالمعرض الذي يجسد تاريخ رياضة الإمارات في 50 عاماً الماضية ويقام تزامناً مع اليوم الوطني 50 للدولة، وتسلمت اللجنة المنظمة طلبات أندية عالمية عدة وتم منحها الموافقة على المشاركة في المعرض لدورها في تاريخ رياضة الإمارات إذ سبق لها الحضور للدولة وخوض مباريات ودية في مختلف المناسبات إضافة إلى أن عدداً من لاعبي تلك الأندية ومدربيها ساهموا باللعب أو التدريب في أنديتنا، ومن أبرز تلك الأندية سانتوس وساوباولو من البرازيل، وريفيربليت من الأرجنتين، ومونتيري وكروز ازول من المكسيك، وناسيونال الأوروغوياني بجانب أندية أخرى من أمريكا الجنوبية.

وستكون أندية الزمالك المصري، الإفريقي التونسي، الرياضي اللبناني، الهلال والمريخ السودانيين، الرجاء المغربي، الزوراء العراقي في طليعة الأندية العربية المشاركة بأجنحة خاصة في المعرض.

وأوضح عبدالله مراد مدير المعرض أن ناديي أتلتيكو مدريد وفياريال الإسبانيين سيشاركان ممثلين «الليغا»، وتوجد جهود لاستقطاب عدد من الأندية من بريطانيا وأشار إلى أن اللجنة المنظمة تعمل على توفير جميع المقومات التي تمهد لاستضافة متكاملة لإنجاح المعرض، وقال: اللجنة المنظمة تقوم بحصر أسماء الشخصيات الرياضية التي ستشارك في المعرض من خارج الدولة، كما وجهت اللجنة الشكر للهيئة لدعمها المعرض.

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