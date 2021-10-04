ترقُّب قبل صفقات اللحظات الأخيرة لـ«الميركاتو »

المصدر: دبي - العوضي النمر

يغلق «ميركاتو اللاعبين» الصيفي للاعبي كرة القدم أبوابه في الخامسة من مساء اليوم، بعد أن استمر ساخناً طوال الأشهر الثلاثة الماضية، وتحديداً في 23 يوليو الماضي، وشهدت تلك الفترة قيد عدد من صفقات اللاعبين، سواء المواطنين أم الأجانب، في صفوف الأندية المحترفة، بجانب صفقات أندية الهواة، وتتسارع خطوات مسؤولي بعض الأندية لإنهاء تعاقداتها قبل غلق باب القيد مساء اليوم، ويعاد فتح باب القيد في الفترة الشتوية، يوم 5 يناير، ويستمر حتى 1 فبراير.

وسجلت الفترة من 27 سبتمبر الماضي إلى اليوم، تقيداً في حركة قيد اللاعبين الأجانب القادمين من خارج الدولة، فيما استمرت الانتقالات من داخل الدولة، وبقي انتقال اللاعبين من الدولة إلى خارجها مستمراً حتى اليوم.

ورش عمل

قال هشام الزرعوني عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات لكرة القدم رئيس لجنة أوضاع وانتقالات اللاعبين، إن اللجنة حرصت خلال الفترات الماضية على عقد ورش عمل للأندية تم خلالها شرح كل البنود الخاصة بالتعميم السنوي لأوضاع وانتقالات اللاعبين إلى جانب الرد على كل الاستفسارات الواردة من الأندية.

وأضاف إن اللجنة استحدثت نصاً على التعميم السنوي يُتيح للأندية إجراء انتقالات محلية للاعبين (إعارة - انتقال - تسجيل جديد) خلال الفترة الأولى للتسجيل، وذلك بعد التنسيق بين لجنة أوضاع وانتقالات اللاعبين ورابطة المحترفين الإماراتية وإدارة المسابقات باتحاد الكرة، مشيداً بتعاون الأندية والتزامها بالقرارات الصادرة عن لجنة أوضاع وانتقالات اللاعبين التي تتماشى مع لوائح الاتحادين الدولي والآسيوي لكرة القدم.

اتصالات مكثفة

كانت الأندية قد كثفت اتصالاتها خلال الساعات الماضية، لإنهاء آخر صفقاتها، حيث تضمنت المفاوضات انتقال عدد من اللاعبين، سواء على سبيل الإعارة أم بشكل نهائي، كما يتم التفاوض المكثف بين ناديين من أجل إعادة لاعب مواطن مرموق، ومن المنتظر حسم الموقف خلال الساعات القليلة المقبلة.

فرصة أخيرة

من المنتظر أن تكون هناك فرصة أخيرة أمام الأندية التي لن تستطيع ضم صفقات جديدة في اليوم الأخير للميركاتو الصيفي، حيث تشير اللوائح إلى أنه تجوز الموافقة على تسجيل اللاعب المحترف «فقط» خارج فترتي التسجيل إذا انتهى عقده مع ناديه قبل نهاية فترة التسجيل، وذلك خلال 21 يوماً عمل من انتهاء إحدى فترتي التسجيل، وضمن العدد المسموح بتسجيله.

سلامة القيد

وطالبت لجنة أوضاع وانتقالات اللاعبين في اتحاد الكرة، الأندية بدقة إدخال المعلومات في النظام الإلكتروني لقيد اللاعبين حتى تمر إجراءات القيد من دون أية أمور تحد من سلامة القيد.

وسيقوم عدد من أعضاء اللجنة، بالتواجد في مقر اتحاد الكرة لمتابعة عمليات القيد الأخيرة للاعبين بمختلف الأندية، والوقوف على أي أمور تطرأ وتستوجب التدخل السريع.

المطوع والكعبي للإمارات

تعاقد نادي الإمارات مع الثنائي سهيل المطوع حارس الوصل ومنتخبنا الأولمبي، وسعيد الكعبي مهاجم الشارقة بنظام الإعارة حتى من نهاية الموسم، دعماً لصفوف «الصقور» الذي يعاني في دوري «أدنوك للمحترفين»، باحتلاله المركز الأخير في الترتيب بلا نقاط

وبالمقابل أعار الإمارات لاعبيه محمد جمال والصربي بابلى إلى نادي التعاون أحد أندية دوري الأولى، ضمن العلاقات القوية التي تربط الناديين.

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