خورفكان يصعّد قضية الرفاعي إلى «الاستئناف»

المصدر: خورفكان – محمد فضل

قرر نادي خورفكان تصعيد قضيته ضد لاعبه عبد الله الرفاعي، المعار من الوحدة، ورفع احتجاج لدى لجنة الاستئناف باتحاد الكرة، بعد قرار لجنة أوضاع وانتقالات اللاعبين بالاتحاد بقبول شكوى النادي ضد اللاعب شكلاً، ورفضها مضموناً، ونفى اللاعب أمام اللجنة كل الاتهامات، التي جاءت في شكوى النادي ضده، بأنه امتنع عن خوض مباراة الفريق أمام الوحدة.

وأعلن مبارك مسعود الحمادي عضو شركة الكرة بنادي خورفكان والناطق الرسمي باسم النادي بأن اللجنة القانونية بالنادي تعتزم رفع الاحتجاج إلى «الاستئناف» لاسترداد حقوق النادي، لافتاً إلى أن لجنة أوضاع وانتقالات اللاعبين لم توجه دعوة للنادي للاستماع لوجهة نظره، واكتفت باستدعاء عبد الله الرفاعي، للاستماع لأقواله دون أن يخاطبنا أحد بشأن الشكوى، وقال: إن خورفكان سيظل يطالب بحقوقه إلى أن يتم حسم القضية.

غياب

وفي ما يتعلق بغياب الرفاعي عن تشكيلة الفريق بالمباريات الماضية بالدوري أكد الحمادي أن اللاعب يشارك في التدريبات، ويعود قرار مشاركته للجهاز الفني، وفي الوقت نفسه فإنه من الصعب وجود اللاعب بالتشكيلة من دون حسم قضيته.

عودة

وأكد الحمادي أن قرار عودة البرازيلي باولينيو لقائمة الفريق صائب، وأسهم في فوز الفريق على الظفرة والإمارات بتسجيله هدفين من الخمسة بالمباراتين، وقال: باولينو مكسب لـ«النمور» كما تجب الإشادة بالوافد الجديد البرازيلي دوغلاس تانكي، الذي سيكون له شأن كبير بالمباريات المقبلة.

وأضاف: شركة كرة القدم برئاسة خليل غانم كبيرة وتثق بقائمة اللاعبين الموجودة حالياً، وأتمنى مواصلة الفريق السير في طريق الانتصارات.

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