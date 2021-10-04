ميكالي يبدأ «المهمة الصعبة» مع الظفرة

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

بدأ البرازيلي روجيرو ميكالي المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم بنادي الظفرة عمله مع «الفارس» بعد تعيينه مدرباً حتى نهاية الموسم الحالي خلفاً للسوري محمد قويض.

وستكون أمام المدرب الجديد مهمة صعبة بإعادة ترتيب الأوراق على ضوء الإمكانيات المتاحة، خصوصاً وأن النادي واجه صعوبات كبيرة خلال فترة الإعداد والتعاقدات للموسم الحالي، إذ على مستوى الأجانب جدد النادي تعاقد المغربي عصام العدوة، وضم النيجيري إيموه إيزيكيل ولكنه تعرض للإصابة وغاب عن المباريات الأخيرة، فيما لا تزال خانة اللاعب الأجنبي الرابع خالية، ويسابق النادي الزمن لإكمال عقد الأجانب.

وقاد ميكالي مران الظفرة أول من أمس، حيث اجتمع المدرب البرازيلي مع اللاعبين والجهاز الإداري، في حضور خميس المنصوري نائب رئيس شركة كرة القدم، ومحمد عمير المنصوري عضو مجلس إدارة الشركة.

وتحدث ميكالي للاعبين عن المرحلة المقبلة وأهميتها بالنسبة للفريق الذي عانى في بداية الموسم الحالي ولم يحقق سوى 4 نقاط من فوز اعتباري على الإمارات بقرار من لجنة الانضباط، وتعادل وحيد، بينما تعرض الفريق لأربع خسائر .

هدف

يسعى البرازيلي روجيرو ميكالي لنقل فكره وأسلوبه للاعبين خلال فترة التوقف الحالية ولحين خوض الاستحقاق الأول تحت قيادة المدرب البرازيلي، عندما يواجه الظفرة، فريق النصر، يوم 16 أكتوبر الجاري ضمن مباريات كأس رابطة المحترفين.

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