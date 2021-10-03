بولحية: أشعر براحة نفسية في الإمارات

المصدر: رأس الخيمة ــــ أحمد عيسى

عبّر الجزائري زكريا بولحية، الوافد الجديد للصقور، عن سعادته بالوجود في الإمارات، ومشاركته في دوري أدنوك للمحترفين، معرباً في الوقت نفسه، عن حزنه لنتائج فريق الإمارات، وعدم حصوله على نقطة في الجولات الست الماضية من الدوري، ولفت إلى أن هذا الوضع لا يرضي أحداً في النادي.

وقال بولحية في تصريحات لـ «البيان الرياضي»، إنه شعر براحة نفسية منذ وصوله إلى الدولة، وبسعادة أكبر، بعد أن وجد ترحيباً كبيراً من إدارة النادي والجهاز الفني وزملائه اللاعبين، وقال: الجميع في النادي يتعاملون بطريقة جيدة، ويتعاونون بشكل رائع، لكن المشكلة فقط في النتائج السلبية.

وأكد مهاجم الصقور، الذي سبق له الدفاع عن شعار أتلتيكو مدريد، أنهم سيبذلون جهداً كبيراً في فترة توقف الدوري الحالية، لتحقيق النتائج الإيجابية، وحصد النقاط في المباريات المقبلة، وأضاف: عن نفسي، أرى أنني مطالب بمضاعفة جهدي، بعد أن حصلت على عقد من إدارة النادي، وثقة كبيرة منهم، وأعلم أن محبي النادي ينتظرون منى ومن كل زملائي مستوى أفضل، رغم أن الفريق بكل أمانة، يؤدي بشكل جيد، لكن الأداء وحده لا يكفي، لا بد أن نفوز بالنقاط، وأن نبتعد عن المركز الأخير.

عناصر متميزة

وقال زكريا بولحية: إنه على ثقة بقدرة فريقه على تحقيق الانتصارات، لأنه يضم عناصر متميزة، يلعبون بإصرار وحماس، وأضاف: في مباراتنا الأخيرة أمام خورفكان، تقدمنا بهدف، وتفوقنا على المنافس في ملعبه، وأضعنا عدداً من الفرص، التي كان يمكن أن نحسم بها اللقاء، لكن لازمنا عدم توفيق، وضاعت علينا النقاط، هذه المباراة وغيرها، أصبحت من الماضي، لذلك علينا التركيز في المقبل، والاستفادة من تجاربنا السابقة.

وأكد أنه لم يصل إلى كامل الجاهزية البدنية، ويرى أن فترة توقف الدوري، ستكون في صالحه، ذاكراً أنه يتدرب بجدية كبيرة، لرفع معدل اللياقة البدنية، ويمضي نحو الأفضل، مضيفاً عزمه على تقديم مستويات ترضي الجمهور، وتؤكد أنه جدير بالدفاع عن شعار «الصقور»، وقال: لدي تحدٍ كبير مع نفسي، لخوض تجربة ناجحة في الدوري الإماراتي، وطموح أن أكون لاعباً صاحب عطاء يرضي الجماهير، مع الأيام، أعد أن أكون في مستوى أفضل، وأن أسهم مع إخواني اللاعبين في تحقيق الانتصارات.

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