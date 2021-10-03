52 % الحكم الأجنبي حل فعّال

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

قبل أيام قليلة، اعتمد مجلس إدارة اتحاد الكرة، توصية عودة الحكم الأجنبي لإدارة مباريات في المسابقات المحلية، وبعدها كشف الاتحاد عن آلية تنظم عملية استقدام قضاة ملاعب أجانب لإدارة المباريات في البطولات المحلية، وانقسمت الآراء ما بين مؤيد ومعارض لقرار عودة التحكيم الأجنبي للملاعب الإماراتية، بعد غياب استمر نحو 30 عاماً.

وانعكس الانقسام الحادث في الشارع الرياضي، على نتيجة الاستطلاع الأسبوعي لـ «البيان الرياضي»، والذي تساءل إذا ما كان الحكم الأجنبي حلاً فعّالاً لمشكلات التحكيم أم لا، لتكون الإجابة بنعم لـ 52% من إجمالي المشاركين في الاستطلاع، مقابل الإجابة بلا لـ 48%، وتفاوتت النسب بين المشاركين في الاستطلاع، فعبر حساب «البيان الرياضي» على «تويتر»، أجاب 56% بـ «نعم»، و44% بـ «لا»، بينما كان الوضع مختلفاً بين المشاركين عبر موقع «البيان»، حيث اعتبر 52% منه، أنه لن يكون حلاً فعّالاً، ورأى 48% عكس ذلك.

حل «بنادول»

وأكد الحكم الدولي المعتزل صلاح أمين، إنه ليس مع قرار عودة الحكم الإماراتي إلى ملاعب الإمارات، وقال: «مبدئياً، لست مع الحكم الأجنبي، ولكن بعد ما رأيناه في الموسمين الماضي والحالي، أعتقد أن الحكم المواطن هو من أعطى المجال لأصحاب الشأن لاتخاذ هذا القرار، لأنه من وجهة نظري، إذا كان أداء الحكم المواطن وتركيزه أفضل، كان من الممكن تجنب هذا القرار».

وأشار إلى أن الحكم الأجنبي ليس حلاً فعّالاً لمشكلات التحكيم الحالية، وقال: «قرار عودة الحكم الأجنبي شبيه بـ «البنادول»، أي أنه حل مؤقت أو مسكن، وليس حلاً كاملاً».

وأضاف: «أتمنى من قضاة كرة القدم الإماراتيين، إثبات أنهم على قدر المسؤولية، وتقديم المستويات المتوقعة منهم، لتغيير قرار عودة الحكم الأجنبي إلى ملاعبنا في أسرع وقت».

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