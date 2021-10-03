قيادة وطنية تحلق بحتا والعربي نحو «الكأس الغالية»

المصدر: الفجيرة ـ محمد فضل

نجح الثنائي الوطني سليمان البلوشي مدرب الإعصار ومحمد جالبوت المدير الفني لفريق العربي في قيادة فريقيهما للتواجد ضمن أندية ثمن النهائي في «أغلى الكؤوس»، وسيلعب حتا أمام الشارقة فيما يلاقي العربي فريق كلباء.

ولم يخيب الفريقان ظن جماهيرهما بعد بلوغهما مباريات دور الـ16 من مسابقة كأس صاحب السمو رئيس الدولة إثر فوزهما على البطائح ودبا بالترتيب، وخالف الفريقان التوقعات التي كانت تشير إلى ضعف فرص تأهلهما، خصوصاً العربي إلا أنه تمكن من إحداث المفاجأة والإطاحة بدبا الفجيرة «النواخذة» في عقر دار الأخير بهدفين مقابل هدف.

ونجح إعصار حتا في خطف بطاقة الصعود لدور الستة عشر بعد أن تمكن رجال المدرب سليمان البلوشي من التربع على صدارة المجموعة الثالثة برصيد 7 نقاط بعد الفوز على مصفوت ودبا الحصن والتعادل مع الرمس ثم الفوز أول من أمس على البطائح في المباراة الحاسمة بالركلات الترجيحية بعد انتهاء المباراة على وقع التعادل السلبي.

إنذار العربي

ووجه العربي إنذاراً لبقية أندية «الهواة» بعد حجز بطاقة الصعود وذلك بعد الأداء اللافت لممثل إمارة أم القيوين من خلال مباريات تمهيدي كأس صاحب السمو رئيس الدولة والتي حصد فيها الفريق العلامة الكاملة إثر فوزه على الذيد والفجيرة وتحقيقه لانتصار غالٍ على دبا الفجيرة، الذي كان مرشحاً فوق العادة للتواجد ضمن فرق دور الـ16، بعد أن أبلى دبا بلاءً حسناً في الدور التمهيدي وتصدر المجموعة الثانية، لكنه فشل في تجاوز عقبة العربي رغم فارق الإمكانات بين الناديين ليثبت لاعبو العربي أنهم سيكونون علامة فارقة خلال مباريات دوري الدرجة الأولى هذا الموسم وربما يعيد رجال المدرب محمد جالبوت سيرة العربي من جديد ويضعون الفريق مع أندية دوري أدنوك للمحترفين مع نهاية الموسم الكروي الحالي 2021 ـ 2022.

نجاح

وجدد علي عبدالله البدواوي، المدير التنفيذي لنادي حتا، التهنئة للفريق واللاعبين بعد بلوغ حتا ثمن نهائي الكأس الغالية، وأشار إلى أن لاعبي الفريق قدموا مستوى متميزاً أهلهم للتفوق والذهاب بعيداً في المسابقة الأغلى، وقال البدواوي: «ما زلنا في بداية الموسم، لكن المؤشرات إيجابية وتبشر بالخير، خصوصاً أن معظم لاعبي الفريق الأول من أبناء فريق الرديف والشباب، ما يؤكد نجاح العمل الأكاديمي الذي يقوم به النادي، ويعكس صحة النهج الذي يتبعه مجلس الإدارة برئاسة علي البدواوي.

جهد اللاعبين

وأكد عبد الله سالم قنزول المدير التنفيذي لنادي العربي أن التأهل لدور الـ16 لم يأتِ من فراغ وإنما جاء بجهد اللاعبين وفكر المدرب الوطني محمد جالبوت إلى جانب وقفة إدارة النادي برئاسة ناصر التلاي وبقية الأعضاء ونوه قنزول إلى أن اللاعبين كانوا في الموعد وتمكنوا من تحقيق حلم الجمهور داعياً إلى ضرورة الحفاظ على ذات المستوى وذلك عندما يحين موعد انطلاقة دوري الدرجة الأولى يوم الجمعة المقبل.

دعم

قال الكابتن سليمان البلوشي مدرب حتا إن الفضل يعود لجهود اللاعبين ودعم إدارة النادي، لافتاً إلى أن فريق حتا وعلى الرغم من غياب 6 لاعبين أساسيين بسبب الإصابة إلا أن لاعبي المراحل السنية والشباب لم يقصروا وتمكنوا من تحقيق حلم التأهل معرباً عن أمله في شقاء المصابين وعودتهم سريعاً إلى بقية زملائهم خلال مباريات دوري الدرجة الأولى التي تنطلق بعد أسبوع حيث يواجه حتا فريق الفجيرة.

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