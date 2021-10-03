24 ساعة حاسمة قبل غلق «الميركاتو» الصيفي

المصدر: دبي - العوضي النمر

24 ساعة تفصل الأندية عن غلق باب «الميركاتو» الصيفي، والمقرر في الخامسة من مساء غدٍ، وشهدت فترة الأشهر الثلاثة الماضية، عقد أندية المحترفين و«الهواة» صفقات عدة لقيد اللاعبين المواطنين والأجانب، بصفوفها، فيما تتسارع خطوات الأندية حالياً لإكمال التعاقدات الأخيرة، وتوجد حركة نشطة في الإعارة الداخلية بين لاعبي الأندية من المواطنين.

ومع مرور 6 جولات من دوري «أدنوك للمحترفين» وقفت الأندية على مستوى لاعبيها، سواء من المواطنين أم الأجانب، وقامت بتقييم الموقف كاملاً، ونجح عدد منها في القيام بعملية استبدال أو قيد جديد للاعبين الأجانب القادمين من خارج الدولة قبل يوم 27 سبتمبر الماضي، بينما كثفت بعض الأندية مثل الظفرة وكلباء والإمارات اتصالاتها خلال الساعات الماضية، من أجل إكمال صفقات ضم لاعبين جدد، من المواطنين، عن طريق الإعارة أو الانتقال النهائي.

وتوجد فرصة أخيرة أمام الأندية التي لن تستطيع إكمال عملية القيد حتى الغد، وفقاً للوائح التي تؤكد أنه يجوز تسجيل اللاعب الأجنبي «الحر» خارج فترتي التسجيل، إذا انتهى عقد اللاعب مع ناديه قبل نهاية فترة التسجيل، وذلك خلال 21 يوم عمل من انتهاء إحدى فترتي التسجيل، وضمن العدد المسموح به.

وأكد هشام الزرعوني رئيس لجنة أوضاع وانتقالات اللاعبين في اتحاد الكرة، أنه لا يوجد استثناء في تمديد وقت قيد اللاعبين، والذي يغلق إلكترونياً، وقال: إن عدداً من أعضاء لجنة أوضاع وانتقالات اللاعبين، سوف يتواجدون في مقر اتحاد الكرة لمتابعة عملية القيد الأخيرة، وأطالب الأندية بدقة إدخال المعلومات على النظام الإلكتروني لقيد اللاعبين، حتى تمر الإجراءات بسلاسة.

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