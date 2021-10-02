منتخبنا يواصل تحضيراته استعداداً لمواجهة نظيره الإيراني

المصدر: وام

يواصل منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم تحضيراته الجادة، استعداداً لمواجهة منتخب إيران الخميس المقبل على استاد زعبيل في نادي الوصل بدبي ضمن الجولة الثالثة من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 لحساب المجموعة الأولى

وكانت تدريبات المنتخب قد انطلقت من داخل معسكره المغلق الذي يضم 28 لاعباً، اختارهم الجهاز الفني للقائمة النهائية، بعد متابعة دقيقة لمستويات اللاعبين خلال الفترة السابقة مع أنديتهم من خلال المشاركة في الجولات الماضية من دوري أدنوك للمحترفين.

ويركز الجهاز الفني بقيادة الهولندي فان مارفيك وجهازه المعاون على رفع معدل اللياقة البدنية لدى عناصر الفريق، والسعي لرفع درجة الانسجام بينهم، مع مواصلة العمل على الجوانب الفنية والتكتيكية لتجهيز المنتخب بالصورة المطلوبة التي تمكنه من تحقيق الهدف المنشود.

وتشهد تدريبات المنتخب منذ اليوم الأول منافسة شرسة بين اللاعبين، حيث يحرص الجميع على تنفيذ تعليمات الجهاز الفني بدقة، لضمان مقعد في التشكيلة الأساسية للمباراة المقبلة أمام إيران، كما يحرص الجهاز الفني على تدوين كل كبيرة وصغيرة عن مستويات اللاعبين لاختيار أفضل العناصر وأكثرها جاهزية للقيام بالمهمة.

وأعلن الجهاز الفني أن التحضيرات ستستمر بصورة يومية حتى موعد مواجهة إيران، ويشتمل برنامج الإعداد على التدريبات اليومية إضافة إلى المحاضرات النظرية، ومشاهدة تسجيلات حديثة لمباريات المنافسين من أجل التعرف على مواطن الضعف والقوة فيهم.

من ناحيته أشاد محمد عبيد حماد مشرف منتخبنا الوطني الأول، بالروح المعنوية العالية التي بدأ بها نجوم المنتخب تدريباتهم، استعداداً لمواجه إيران، مؤكداً أن الجميع أظهروا قدراً كبيراً من الجدية والالتزام خلال التدريبات.

وطمأن مشرف المنتخب الجماهير على سير التحضيرات، مشيراً إلى أن المنتخب انتظم في معسكره وبدأ تدريباته منذ يوم الخميس، مبيناً أن الجهاز الفني اختار 28 لاعباً بعد متابعة دقيقة لمستوياتهم في الدوري، وتمنى التوفيق لكل الذين تم استدعائهم للقائمة.

وتحدث حماد عن أهمية مباراة إيران، مشيرا إلى أن المنتخب مطالب بتحقيق نتيجة إيجابية تعيده مجدداً إلى الواجهة، وتجعله منافساً قوياً على بطاقات التأهل .

وقال : ثقتنا كبيرة في العناصر التي تم اختيارها لتمثيل المنتخب، ونسعى لتهيئة الظروف المناسبة للجهاز الفني ليقوم بدوره على الوجه الأكمل، ونحن واثقون من أن المنتخب سيجد مؤازرة جماهيرية كبيرة كما حدث في المباريات السابقة.

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