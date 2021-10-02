البرازيلي ميكالي مدرباً للظفرة خلفاً لقويض

المصدر: أبوظبي - محمد صادق

أعلن نادي الظفرة تعاقده مع المدرب البرازيلي روجيرو ميكالي لتولي تدريب الفريق الأول لكرة القدم حتى نهاية الموسم الحالي خلفاً للسوري محمد قويض، ليكون الأخير أول ضحايا المدربين في دوري «أدنوك».

‎ووقع المدرب البرازيلي على عقد تدريب الظفرة اليوم السبت بعد الاتفاق على التفاصيل كافة، من المنتظر أن يتولى قيادة تدريبات الظفرة فوراً استعداداً للاستحقاقات المقبلة.

‎وسبق لروجيرو ميكالي (52 عاماً) قيادة المنتخب الأولمبي البرازيلي إلى ذهبية أولمبياد ريو دي جانيرو، كما قاد منتخب البرازيل تحت 20 عاماً في مونديال «نيوزيلندا 2015».

وكانت آخر محطاته التدريبية قيادة الهلال السعودي في الموسم الماضي ولكنه أقيل على خلفية سوء النتائج، إذ واجه الهلال شبح الخروج من دور المجموعات لدوري أبطال آسيا.

وتقدم خميس المنصوري نائب رئيس شركة الظفرة لكرة القدم بالشكر إلى محمد قويض مؤكداً أنه عمل مع النادي بتفانٍ خلال الفترة السابقة وأدى دوره على أكمل وجه، مشيراً إلى أن قويض بتاريخه التدريبي الطويل في النادي يعتبر أحد أفراد أسرته.

ورحب نائب رئيس شركة الظفرة لكرة القدم بالمدرب البرازيلي الجديد ميكالي، متمنياً أن يوفق في مهمته مع الفريق خلال الموسم الحالي، مشيراً إلى أن المدرب يمتلك سيرة ذاتية جيدة خلال مسيرته العملية عمل فيها مع عدد من الأندية البرازيلية ومنتخب البرازيل الأولمبي ونادي الهلال السعودي.

وأبدى روجيرو ميكالي إعجابه بأجواء الإمارات، مشيراً إلى أنه تعرف على فريق الظفرة خلال الفترة السابقة، متمنياً مساعدة الفريق في أن يكون من الفرق المتطورة بالدوري.

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