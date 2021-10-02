بعثة منتخب الإمارات الأولمبي تصل إلى الدمام للمشاركة في بطولة غرب آسيا

المصدر: وام

وصلت أمس بعثة منتخبنا الأولمبي لكرة القدم إلى مدينة الدمام في المملكة العربية السعودية استعدادا للمشاركة في بطولة غرب آسيا الثانية للمنتخبات تحت 23 عاما التي تقام في الفترة من 4 إلى 12 أكتوبر الجاري ويلعب منتخبنا في المجموعة الثانية إلى جانب فلسطين ولبنان والعراق.

ضمت البعثة 23 لاعبا هم خلفان النوبي /العروبة/ وأحمد محمود /الإمارات/ وعبدالله سلطان /بني ياس/ وأحمد فوزي ، وعبدالله إدريس، وسالم خيري، وراكان وليد /الجزيرة/ وراشد سالم /حتا/ ومروان فهد، وعبدالله النقبي /خورفكان/ وسعيد عبيد /الشارقة/ وعيد خميس ، وأحمد جميل، ورائد رضا /شباب الأهلي/ وسعيد سليمان /عجمان/ وخالد محمد، وناصر الشكيلي /العين/ وعبدالله أنور، وحسين مهدي /النصر/ ومنصور الحربي /الوحدة/ ويوسف المهيري، وفارس خليل، وعلي صالح /الوصل/.

كان منتخبنا قد أدى حصة تدريبية قبل السفر إلى الدمام في ملعب ذياب عوانة بمقر الاتحاد بدبي تحت إشراف المدرب الإسباني دينيس سيلفا بمشاركة جميع اللاعبين.

من جهته أكد عدنان الطلياني عضو لجنة المنتخبات الوطنية والشؤون الفنية مشرف المنتخب أن الجهاز الفني للمنتخب اختار العناصر الأفضل و الأكثر جاهزية على المستويين الفني والبدني و التي أثبتت كفاءة واستحقاقا بتمثيل المنتخب من خلال المعسكرات الداخلية والخارجية والمواجهات الودية التي خاضها الأبيض الأولمبي خلال الفترة الماضية.

و أضاف الطلياني إن البطولة في غاية الأهمية كونها تأتي قبل وقت قصير من التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا تحت 23 عاما التي تستضيفها الإمارات نهاية أكتوبر الجاري، مشيرا إلى أن معنويات اللاعبين مرتفعة وكلهم جاهزون لتقديم مستوى مثالي في مباريات البطولة.

ويبدأ منتخبنا مشواره في البطولة بمواجهة منتخب لبنان يوم 4 أكتوبر على ستاد الأمير محمد بن فهد بمدينة الدمام في 7:30 بتوقيت الإمارات، ثم يلتقي في المباراة الثانية مع منتخب العراق يوم 6 أكتوبر على ملعب ستاد الأمير سعود بن جلوي في مدينة الخبر الساعة 10:30 مساء ،بينما يواجه منتخب فلسطين في ختام دور المجموعات المقرر له يوم 8 أكتوبر على ستاد الأمير فهد بن محمد في مدينة الدمام الساعة 4:30 مساء.

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