لابا كودجو ومالانغو ينافسان على جائزة أفضل لاعبي غرب آسيا

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

اختار الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، لابا كودجو مهاجم العين، وبن مالانغو لاعب الشارقة، للمنافسة على جائزة أفضل لاعب في غرب آسيا خلال سبتمبر الماضي، مع كل من ايميليو زيلايا لاعب ضمك السعودي، وإيغور كورونادو لاعب الاتحاد السعودي حالياً، والشارقة سابقاً، وحمزة الدردور لاعب الرمثا الأردني، وفضل عنتر لاعب شباب الساحل اللبناني.

وأشار إلى أن لابا كودجو، واصل نجوميته للشهر الثاني على التوالي، حينما سجل خلال سبتمبر الماضي، 6 أهداف ليقود العين إلى صدارة دوري أدنوك الإماراتي لكرة القدم برصيد 14 نقطة، فيما فرض بن مالانغو، حضوره المميز في الدوري، رغم أن فريقه الشارقة يحتل المركز الثالث على لائحة الترتيب العام للفرق، بعدما سجل 4 أهداف خلال الشهر الماضي.

وأوضح الاتحاد الآسيوي أن فكرة الجائزة، تقوم على فتح باب التصويت أمام الجماهير لاختيار أفضل لاعب في منطقة غرب آسيا عن ذلك الشهر، بناءً على العديد من المعايير، وأهمها دور اللاعب في التأثير على نتائج فريقه من خلال تسجيل وصناعة الأهداف، وترتيب الفريق على صعيد المنافسة، بالإضافة إلى أهمية المباريات التي خاضها، ودوره مع منتخب بلاده في المباريات الدولية إن وجدت.

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