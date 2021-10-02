الظفرة يجدد عقد سهيل المنصوري

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

نجح الظفرة في تجديد عقد لاعبه سهيل المنصوري ليستمر في صفوف الفارس موسماً آخر.

وانتهى عقد سهيل المنصوري بنهاية الموسم الماضي وواجهت المفاوضات التي بدأت عقب نهاية عقده بعض الصعوبات في البداية، إذ لم يتعاقد الاعب مع أي ناد خلال الفترة الماضية وانضم للخدمة الوطنية قبل أن يتفق مع الظفرة على تجديد العقد.

من جهة أخرى ينتظر أن يعلن النادي عن التعاقد مع مدرب جديد خلال الساعات القليلة القادمة، حيث وصل إلى الدولة البرازيلي روجيرو ميكالي مدرب المنتخب البرازيلي الأولمبي والهلال السعودي السابق، إذ ينتظر توقيع العقود في حالة التوصل لاتفاق نهائي والإعلان عن المدرب الذي سيتولى المهمة بدلاً من السوري محمد قويض.

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