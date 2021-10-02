حتا والعربي إلى دور الـ 16 للكأس الغالية

المصدر: الفجيرة – محمد فضل

تأهل فريقا حتا والعربي، أمس، إلى دور الـ 16 لكأس صاحب السمو رئيس الدولة لكرة القدم، وتغلب «الإعصار» على البطائح في نصف نهائي المرحلة التمهيدية للتصفيات، بركلات الترجيح بنتيجة (7 - 6) بعد انتهاء المباراة بالتعادل السلبي.

وحقق العربي المفاجأة وأطاح بدبا الفجيرة وتغلب عليه بملعبه 2 - 1، أحرز للفائز كل من اليكساندرو ازريردو وراشد الفلاسي في الدقيقتين 16، 47 فيما سجل لـ «النواخذة» البرازيلي ديجو داسيلفا قي الدقيقة 56، وبهذه النتائج يلعب حتا مع الشارقة، والعربي مع كلبــــاء في دور الـ 16 للكأس، والذي يشهد لقاء الجزيرة مع العروبة، والنصر مع العين والوحدة مع عجمان والإمارات مع بني ياس، وخورفكان مع الوصل. فيما يستضيف شباب الأهلي بطل كأس صاحب السمو رئيس الدولة في موسم 2020 - 2021 فريق الظفرة.

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