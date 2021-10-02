مارفيك محفزاً لاعبي «الأبيض»: الكرة لا تعترف بالتاريخ بل بالعطاء

المصدر: دبي ـ العوضي النمر

حفز الهولندي فان مارفيك لاعبي منتحبنا الوطني لكرة القدم على بذل مزيد من الجهد خلال المباريات المقبلة، خاصة بعد أن وصل المستوى الفني والبدني للاعبين لدرجة جيدة بعد انقضاء 6 جولات من دوري «أدنوك للمحترفين»، وقال للاعبين في معسكر «الأبيض» في دبي «الكرة لا تعترف بالتاريخ، قدر اعترافها بالجهد والأداء القوي المبذول داخل الملعب، وقال نحن أمام اختبار صعب وقوي أمام جماهيرنا بداية من مباراة إيران المقبلة، ونأمل أن نجتاز هذا الاختبار بنتيجة جدية تساهم في زيادة طموحنا للتأهل إلى مونديال 2022.

ويخوض المنتخب تدريباته اليومية على ملعب نادي الوصل في زعبيل بمعنويات عالية، في معسكر الأمل استعداداً لمواجهتي إيران والعراق ضمن الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 يومي 7 و12 أكتوبر باستاد زعبيل، وانضم كايو كانيد بعد شفائه وسالم سلطان لقائمة «الابيض»، فيما تم استبعاد 5 لاعبين من القائمة الموسعة وهم، محمد برغش وأحمد راشد ويحيى نادر وعلي صالح وزايد العامري.

ويشارك في التدريبات 28 لاعباً هم علي خصيف، فهد الظنحاني، عادل الحوسني، محمد الشامسي، بندر الأحبابي، سالم سلطان، عبدالعزيز هيكل، شاهين عبدالرحمن، وليد عباس، محمود خميس، خليفة الحمادي، محمد العطاس، الحسن صالح، يوسف جابر، ماجد حسن، علي سالمين، عبدالله رمضان، محمد عباس، عبدالله حمد، ماجد راشد، فابيو دي ليما، خلفان مبارك، كايو كانيدو، خليل الحمادي، محمد جمعة عيد، طحنون الزعابي، علي مبخوت وتيغالي.

وتأتي أهمية المعسكر الحالي لحاجة المنتخب إلى الفوز في المباراتين المقبلتين، على إيران متصدر المجموعة الأولى برصيد 6 نقاط، والعراق صاحب المركز الأخير.

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