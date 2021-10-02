شيوتاني يعود إلى سانفريس هيروشيما

المصدر: (دبي - البيان الرياضي)

عاد اللاعب الدولي الياباني السابق، تسوكاسا شيوتاني، للعب في دوري بلاده، بعدما وقع على عقد مع نادي سانفريس هيروشيما، قادماً من نادي العين، وكان شيوتاني ضمن تشكيلة منتخب اليابان، والتي بلغت نهائي كأس آسيا 2019 في الإمارات، وعاد إلى سانفريس بعدما لعب 4 سنوات في صفوف العين.

وفاز لاعب الوسط «32 عاماً»، بلقب الدوري الياباني ثلاث مرات مع سانفريس تحت قيادة هاجيمي مورياسو المدرب الحالي لمنتخب اليابان، وذلك أعوام 2012 و2013 و2015، كما أنه خلال موسمه الأول مع نادي العين، ساهم شيوتاني في فوز الفريق بلقب الدوري تحت قيادة المدرب زوران، إلى جانب الفوز بلقب كأس صاحب السمو رئيس الدولة.

وتم استدعاء شيوتاني ضمن تشكيلة اليابان في كأس آسيا 2019، ليحل مكان هيديماسا موريتا المصاب، وشارك في المباراة النهائية التي خسرها الفريق أمام قطر 1-3.

وشارك اللاعب مع سانفريس هيروشيما في 140 مباراة على امتداد ستة مواسم، وتم اختياره ضمن التشكيلة المثالية للبطولة ثلاث مرات أعوام 2014 و2015 و2016.

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