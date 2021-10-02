الوحدة يجهز الكربي لتعويض برغش

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

يجهز الوحدة المدافع عبد الله الكربي لمباراة النصر السعودي في دوري أبطال آسيا تحسباً لعدم لحاق الظهير الأيمن الدولي محمد برغش بالمباراة، حيث تعرض للإصابة في مباراة الوحدة وشباب الأهلي في الجولة الخامسة من دوري «أدنوك للمحترفين».

فحوصات

وأثبتت الفحوصات الطبية إصابة برغش في العضلة الضامة، وسيغيب على إثرها 3 أسابيع، وهو ما قد يرفع من احتمالات غياب اللاعب عن المواجهة الآسيوية المرتقبة المقررة يوم 16 الجاري في الرياض بالدور ربع النهائي من دوري أبطال آسيا، خصوصاً وأن البديل التونسي المقيم علاء الدين زهير الذي اعتمد عليه المدير الفني هينك تين كات لتعويض برغش في الجانب الأيمن غير مسجل في القائمة الآسيوية التي تضم الرباعي الأجنبي جواو بيدرو وعمر خريبين وخوسيه أنخيل ولي ميونغ.

وكان الكربي غاب عن المشاركة مع الوحدة في مباريات الدوري بسبب الإصابة، ولكنه تماثل للشفاء وانتظم أخيراً في تدريبات العنابي تمهيداً للاعتماد عليه في الفترة المقبلة بحسب رؤية الجهاز الفني، حيث شارك اللاعب مع الفريق في المواسم الأخيرة في مركز الظهير الأيمن عند غياب برغش.

تدريبات

من جهة أخرى يستأنف الوحدة تدريباته غداً عقب حصول اللاعبين على راحة لمدة يومين بعد التعادل مع العين في الجولة السادسة من المسابقة، إذ يستعد الفريق لمواجهة خورفكان في بطولة كأس رابطة المحترفين يوم الجمعة المقبل قبل المغادرة إلى الرياض لخوض المواجهة الآسيوية أمام النصر السعودي

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