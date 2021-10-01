العين.. نزيف اللحظات الأخيرة والوحدة «ملك التعادلات»

المصدر: العين- طلحة عبد الله

للمرة الثانية على التوالي، وبسيناريو متشابه ، يفرط العين في ثلاث نقاط كانت في متناوله، وكأنه بات موعوداً بنزف نقاطه في اللحظات الأخيرة للمباريات، حدث الأمر في مباراة الفريق أمام العروبة، وتكرر مؤخراً في مباراة الوحدة بـ «الكلاسيكو»، التي شهدت تقدم «الزعيم» بهدف حتى الدقيقة الثامنة من الوقت المحتسب بدل الضائع، وبينما اعتقد الجميع أنه حصد النقاط الثلاث، احتسب الحكم ركلة جزاء لصالح «العنابي»، تصدى لها عمر خريبين، فارضاً التعادل على نتيجة اللقاء.

وكان العروبة أدرك التعادل 3 - 3 أمام العين في الدقيقة التاسعة من الوقت المحتسب بدل الضائع لتستمرعقدة الوقت القاتل لدى لاعبي العين .

فخر

وإذا كان ريبروف، مدرب العين، محقاً في الفخر بالأداء المتميز لفريقه في « الكلاسيكو»، فإنه غير محق في تقليله لأهمية البقاء في الصدارة، كما أوضح في تصريحاته ، فالفريق فرط في فوزين على الوحدة، والعروبة، ما كلفه 4 نقاط، غير أن المدرب، قلل من أهمية الأمر، وعبّر عن فخره بأداء لاعبيه، موضحا أنه لا يفكر كثيراً في البقاء بالصدارة، بقدر تركيزه في وضع ترتيبات المواجهة المقبلة، وقال: مباراتنا أمام الوحدة، هي الأفضل منذ بداية الموسم.

ملك التعادلات

وبتعادله أمام العين، استحق الوحدة لقب ملك التعادلات، إذ بعد فوزه في الجولة الأولى على العروبة، تعادل، أمام بني ياس، وخورفكان والوصل، وشباب الأهلي، وأشار مدربه تين كات،إلى أن الفريق، وخلال 15 مباراة رسمية وودية، لم يخسر.

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