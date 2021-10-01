دياز: مدرب «السماوي» استفز لاعبي النصر

المصدر: دبي ـ عدنان الغربي

أكد الأرجنتيني رامون دياز مدرب النصر أن الروماني دانيال ايسالا مدرب بني ياس كان وراء توتر الأجواء على أرضية الملعب وهو السبب الرئيس للمناوشات التي شهدتها مباراة النصر وبني ياس في الدقائق الأخيرة، ووجه دياز اللوم لمدرب «السماوي» لحركاته الاستفزازية ضد لاعبي النصر ومحاولته تشتيت تركيزهم على المباراة، ودعوته للاعبيه لإضاعة الوقت والسقوط المتكرر على أرضية الملعب.

مشيراً إلى أن المدرب يجب أن يكون قدوة للاعبين ومسؤولاً على تطوير مستوى اللعبة وليس ارتكاب مثل تلك التصرفات التي تسيء إلى كرة القدم، وقال «نحن كمدربين يجب أن نكون قدوة ومسؤولين على تطوير مستوى اللعبة، لم أطلب في حياتي من اللاعبين تعمد إضاعة الوقت أو السقوط على أرضية الملعب».

وحسم التعادل نتيجة المباراة بهدفين لمثلهما، بعدما نجح مهاجم النصر تيغالي في خطف هدف التعادل في الدقيقة 98.

وأرجع الأرجنتيني دياز اكتفاء فريقه بنتيجة التعادل على أرضه إلى التكتل الدفاعي لبني ياس خلال المباراة وإلى الخطأ الدفاعي القاتل الذي ارتكبه فريقه وتمكن على إثره السماوي من افتتاح التسجيل بطريقة دراماتيكية. ورغم «التعادل الخاسر» أعرب دياز عن ارتياحه من الروح القتالية للاعبيه وردّة الفعل الإيجابية في الشوط الثاني، مشدداً على ضرورة تصحيح الأخطاء في المباريات المقبلة واستثمار فترة التوقف بشكل جيد حتى يستعيد الفريق صورته الحقيقية.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز