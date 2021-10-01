23 لاعباً في قائمة الأولمبي لـ «غرب آسيا»

المصدر: (دبي - البيان الرياضي)

تغادر بعثة منتخبنا الأولمبي اليوم إلى مدينة الدمام السعودية للمشاركة في بطولة غرب آسيا الثانية للمنتخبات تحت 23 عاماً، التي تقام من 4 إلى 12 الجاري، وتضم البعثة 23 لاعباً، هم:

خلفان النوبي «العروبة»، أحمد محمود «الإمارات»، عبدالله سلطان «بني ياس»، أحمد فوزي، عبدالله إدريس، سالم خيري، راكان وليد «الجزيرة»، راشد سالم «حتا» مروان فهد، عبدالله النقبي «خورفكان» سعيد عبيد «الشارقة»، عيد خميس، أحمد جميل، رائد رضا «شباب الأهلي» سعيد سليمان «عجمان»، خالد محمد، ناصر الشكيلي «العين»، عبدالله أنور، حسين مهدي «النصر» منصور الحربي «الوحدة» يوسف المهيري، فارس خليل، علي صالح «الوصل».

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