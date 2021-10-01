21 يوماً لتقديم طلب الاستعانة بالحكام الأجانب

المصدر: دبي ـ العوضي النمر

كشف اتحاد الكرة النقاب عن آلية الاستعانة بالحكام الأجانب خلال الفترة المقبلة، بعد قرار مجلس الإدارة الاستعانة بالحكام الأجانب بعد غياب 30 عاماً.

وتتضمن الآلية منح كل نادٍ الاستعانة بحكام أجانب في مباراتين بحد أقصى، إما في دوري أدنوك للمحترفين أو كأس صاحب السمو رئيس الدولة، وفق أهمية وسخونة المنافسات ورغبة كل نادٍ، على أن يقوم النادي بتقديم طلب الاستعانة بحكم أجنبي قبل 21 يوماً على الأقل من موعد المباراة، مع التزام النادي بسداد الرسوم المقررة وإرسال إيصال السداد بحد أقصى 3 أيام عمل من تاريخ تقديم الطلب،.

ولن يعتمد أي طلب دون سداد الرسم المالي، وسيتم إبلاغ الأطراف المعنية ذات الصلة فور الموافقة واعتماد الطلب من الاتحاد.

وأعلن اتحاد الكرة أن القيمة المالية للاستعانة بالحكم الأجنبي تبلغ 170 ألف درهم للمباراة الواحدة، وأكد أنه إذا تقدم ناديان بطلب الاستعانة بالحكام الأجانب في المباراة نفسها، يتحمل النادي الذي تقدم بطلبه أولاً التكلفة المالية وتحسب من ضمن مبارياته المسموح له بالاستعانة بالأجانب.

وأكد اتحاد الكرة أنه يحق لأندية الدرجة الأولى المتأهلة لمسابقة كأس صاحب السمو رئيس الدولة الاستعانة بحكام أجانب في مباراة واحدة، في أي دور من أدوار المسابقة التي يشارك فيها النادي، ويتكون طاقم التحكيم الأجنبي الذي يتم الاستعانة به من حكم ساحة ومساعدين وحكم فيديو، فيما سيمنح الحكم المواطن فرصة المشاركة كحكم رابع ومساعد حكم الفيديو خلال المباريات التي سيتم الاستعانة فيها بحكام أجانب.

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