النصر يطالب بإلغاء طرد ليما

المصدر: (دبي-عدنان الغربي)

قدم نادي النصر احتجاجاً لاتحاد الكرة، ورابطة المحترفين، وهيئة الاعتراض على قرارات الحكام، على واقعة مباراته ضد بني ياس، مطالباً بإلغاء بطاقة الطرد التي رفعها الحكم في وجه مدافعه غلوبير ليما.

وأوضح النصر في احتجاجه، أن إيسالا مدرب بني ياس، هو السبب الرئيس في الأحداث التي شهدتها المباراة، بتعمده استفزاز البرتغالي توزي مرتين، ما أدى إلى تجمع اللاعبين أمام دكة بني ياس، ومن بينهم ليما، الذي لم تصدر منه أي ردة فعل عنيفة ضد الجهاز الفني لـ «السماوي»، وكان هدفه إنهاء المشكلة لاستئناف اللعب سريعاً.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز