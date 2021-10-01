120 لاعباً في انطلاقة «الإمارات للمواي تاي» في دبي

المصدر: (دبي - البيان الرياضي)

تنطلق اليوم بقاعة «دووم» بنادي الوصل بطولة الإمارات للمواي تاي للناشئين والشباب التي ينظمها اتحاد اللعبة بمشاركة أكثر من 120 لاعباً ولاعبة يمثلون أكثر من 29 نادياً، وتجري وفقاً للإجراءات الاحترازية.

ويدير المنافسات ويشرف عليها طاقم إماراتي، ويتم نقلها عبر تطبيق، UAM وصفحات التواصل الاجتماعي التابعة للاتحاد. وكان طارق المهيري المدير التنفيذي للاتحاد مدير البطولة قد وقف على الترتيبات التي تمت لإنجاح البطولة التي تقام في أكاديمية الوصل في ظل التعاون القائم بين الاتحاد والأندية المختلفة مساهمة في إنجاح نشاط الاتحاد.

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