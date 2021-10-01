    العد التنازلي لإكسبو 2020 دبي

    28 لاعباً في القائمة النهائية للأبيض استعداداً لمواجهتي إيران والعراق

    المصدر:
    • وام
    التاريخ:

     أعلن المدير الفني لمنتخبنا الوطني الهولندي فان مارفيك عن القائمة النهائية للأبيض استعداداً لمواجهتي إيران والعراق ضمن الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 يومي 7 و 12 أكتوبرالقادم في استاد زعبيل بنادي الوصل .

    وضمت القائمة النهائية 28 لاعباً هم : علي خصيف ، فهد الظنحاني ، عادل الحوسني ، محمد الشامسي ، بندر الأحبابي ، سالم سلطان ، عبدالعزيز هيكل ، شاهين عبدالرحمن ، وليد عباس ، محمود خميس ، خليفة الحمادي ، محمد العطاس ، الحسن صالح ، يوسف جابر ، ماجد حسن ، علي سالمين ، عبدالله رمضان ، محمد عباس ، عبدالله حمد ، ماجد راشد ، فابيو دي ليما ، خلفان مبارك ، كايو كانيدو ، خليل الحمادي ، محمد جمعة عيد ، طحنون الزعابي ، علي مبخوت وسبيستيان تيغالي .

    وبدأ الأبيض تجمعه صباح اليوم في دبي وأدى أولى حصصه التدريبية في الملعب الفرعي بنادي الوصل .

    كلمات دالة:
    • الابيض الإماراتي،
    • تصفيات كاس العالم
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