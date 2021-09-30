23 لاعباً بقائمة منتخبنا الأولمبي في بطولة غرب آسيا

المصدر: البيان

تغادر بعثة المنتخب الوطني الأولمبي يوم غد " الجمعة " إلى مدينة الدمام في المملكة العربية السعودية للمشاركة في بطولة غرب آسيا الثانية للمنتخبات تحت 23 عاما خلال الفترة من 4 إلى 12 أكتوبر المقبل بمشاركة 11 منتخبا.

تضم بعثة المنتخب 23 لاعبا، هم خلفان النوبي /العروبة/ وأحمد محمود /الإمارات/ وعبدالله سلطان /بني ياس/ وأحمد فوزي ، وعبدالله إدريس ، وسالم خيري ، وراكان وليد /الجزيرة/ وراشد سالم /حتا/ ومروان فهد ، وعبدالله النقبي /خورفكان/ وسعيد عبيد /الشارقة/ وعيد خميس ، وأحمد جميل ، ورائد رضا /شباب الأهلي/ وسعيد سليمان /عجمان/ وخالد محمد ، وناصر الشكيلي /العين/ وعبدالله أنور ، وحسين مهدي /النصر/ ومنصور الحربي /الوحدة/ يوسف المهيري ، وفارس خليل ، وعلي صالح /الوصل/.

و استعد المنتخب للمشاركة في البطولة بمعسكر داخلي بالفجيرة أدى خلاله مجموعة من التدريبات الفنية والبدنية تحت قيادة الإسباني دينيس سيلفا وجهازه المعاون و خاض مباراتين وديتين أمام نظيره العراقي حقق الفوز في الأولى/ 4 / 1/ و في الثانية / 2 / 1 /.

كانت قرعة البطولة قد أسفرت عن وقوع منتخبنا الوطني في المجموعة الثانية إلى جانب منتخبات فلسطين، ولبنان والعراق، وضمت المجموعة الأولى منتخبات الأردن، واليمن، والكويت وعمان، والمجموعة الثالثة منتخبات السعودية "المستضيف"، والبحرين وسوريا.

ويستهل المنتخب مشواره في البطولة بمواجهة منتخب لبنان يوم 4 أكتوبر على ستاد الأمير محمد بن فهد بمدينة الدمام في الساعة 7:30 بتوقيت الإمارات ويلتقي مع منتخب العراق يوم 6 أكتوبر على ستاد الأمير سعود بن جلوي في مدينة الخبر الساعة 10:30 مساء، ثم يواجه منتخب فلسطين في ختام دور المجموعات المقرر لها يوم 8 أكتوبر على ستاد الأمير فهد بن محمد في مدينة الدمام الساعة 4:30 مساء.

وحسب نظام البطولة، يتأهل أصحاب المراكز الأولى من كل مجموعة بالإضافة لأفضل ثان إلى الدور نصف النهائي للبطولة المقرر اقامته يوم 10 أكتوبر.

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