خليل الطويل: السكتيوي مستمر في قيادة «الصقور»

المصدر: رأس الخيمة - أحمد عيسى

أكد خليل الطويل مشرف فريق الكرة بنادي الإمارات، استمرار طارق السكتيوي مدرب الفريق على رأس عمله في قيادة الجهاز الفني خلال المرحلة المقبلة، بعد أن ترددت أنباء عن إعفائه من منصبه عقب الخسارة السادسة التي تعرض لها الفريق في دوري «أدنوك للمحترفين» أمام خورفكان، وقال لـ «البيان الرياضي» السكتيوي يقدم مردوداً جيداً والكل على قناعة بأن الفريق يتطور من مباراة إلى أخرى لكن تنقصه النتائج الإيجابية فقط، إضافة إلى أن المدرب يعمل باجتهاد ومخلص في عمله ولديه قبول كبير من اللاعبين.

وأضاف: قدمنا مستويات ممتازة وكانت بصمة السكتيوي فيها واضحة ولكن التوفيق لم يحالفنا في تحقيق الانتصارات، وعلينا أن نكون منصفين في تقييم العمل الذي يقوم به المدرب وأعضاء الجهاز الفني.

وذكر مشرف «الصقور» أن عدم الحصول على نقطة في مباريات الدوري محزن لكنهم على قناعة بأن «بعد العسر يأتي اليسر» لأن الفريق مجتهد، كما يوجد دعم كبير له من مجلس الإدارة بقيادة يوسف البطران رئيس مجلس الإدارة رئيس شركة كرة القدم.

وأشار الطويل إلى العمل على الاستفادة من فترة توقف الدوري، بتصحيح السلبيات ورفع مستوى لياقة اللاعبين وتجهيز المصابين مع مضاعفة الجهد لتحقيق أفضل النتائج بعد العودة للمباريات، وقال: رغم النتائج السلبية السابقة لكننا متفائلون بتحقيق الانتصارات وتعويض النقاط التي خسرناها سابقاً وكل ذلك يمكن أن يأتي بمواصلة العمل والثقة بالنفس وبإذن الله سيكون الفريق على قدر التحديات المقبلة.

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