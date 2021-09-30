العين يعتزم الاحتجاج بسبب ركلة جزاء الوحدة

المصدر: العين- طلحة عبدالله

أكد عبدالله علي مشرف الفريق الأول بنادي العين، اعتزامهم تسجيل موقف عبر مسودة رسمية، موجهة لاتحاد الكرة مع نسخة إضافية لرابطة المحترفين الإماراتية، احتجاجا على عدم اتخاذ حكم مباراة فريقهم ضد الوحدة قرار العودة إلى (تقنية الفيديو)، بعد أن احتسب ركلة الجزاء في الزمن المضاف للوقت المحتسب بدل الضائع الأمر الذي كلف العين خسارة نقطتين.

وعبر مشرف فريق العين عن استغرابه من تردد حكم المباراة بعدم اتخاذ قرار العودة إلى (تقنية الفيديو)، لافتا إلى أن هذه التقنية الاستعانة بها في الأصل من أجل تجسيد مبدأ العدالة وترسيخ مفهوم اللعب النظيف.

وقال في تصريحات نقلها عنه الموقع الرسمي لنادي العين: بعد احتساب ركلة جزاء للوحدة، انتظرنا أن يتم التدخل من حكم تقنية الفيديو ومساعده من منطقة البث ولكن للأسف، في النهاية خسرنا نقطتين في الوقت الذي كان العين هو الفريق الأحق بالفوز، ونحن لا نشكك في نزاهة التحكيم لأن الأخطاء في كرة القدم واردة ولكن تم إدخال تقنية الفيديو لأن كرة القدم لم تعد مجرد لعبة في كل العالم

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