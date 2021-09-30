العين يخسر نقطتين وينفرد بالصدارة

المصدر: عجمان - ياسر قاسم، العين - طلحة عبدالله، دبي - عدنان الغربي، خورفكان - محمد فضل

خطف الوحدة تعادلاً ثميناً من مضيفه العين في الوقت المحتسب بدل الضائع بنتيجة 1-1 وذلك بعدما سجل عمر خريبين هدفاً من ركلة جزاء (ق 98) في المباراة التي جرت بينهما مساء أمس على ملعب استاد هزاع بن زايد لحساب الجولة السادسة من دوري أدنوك للمحترفين، ورغم هذه النتيجة انفرد العين بالصدارة رافعاً رصيده إلى (14 نقطة)، مستغلاً خسارة الشارقة أمام عجمان، في حين رفع الوحدة رصيده إلى (8 نقاط) بالمركز الثامن.

وكان العين تقدم بهدف السبق عن طريق لاعبه المغربي سفيان رحيمي (ق 64) وأضاع أهدافاً محققة من تحت أقدام لابا وجوانكا والبديل جوناتاس، ليعاقبه الوحدة عن طريق ركلة جزاء أرتكبت مع خريبين الذي تصدى لها بنفسه وسدد بنجاح في مرمى خالد عيسى.

واختطف النصر نقطة التعادل من بني ياس برأسية سيباستيان تيغالي (2-2) في الوقت القاتل في المباراة، التي جمعتهما على استاد آل مكتوم، ليرفع العميد رصيده إلى 10 نقاط ويتأخر إلى المركز السادس وحافظ بني ياس على المركز العاشر بـ5 نقاط.

قاد إسحاق ثلين هجمة سريعة لبني ياس من منتصف الملعب وتمكن من استغلال خطأ دفاعي بدائي وافتتح التسجيل في الدقيقة 55.

وفي الوقت الذي بحث فيه النصر عن إدراك التعادل تمكن السماوي من هز شباكه للمرة الثانية برأسية مدافعه الصربي ساشا ايكوفيتش في الدقيقة 65 قبل أن يقلل العميد الفارق من ركلة جزاء بواسطة البرتغالي توزي في الدقيقة 84 ثم اختطف تيغالي هدف التعادل في الدقيقة 98.

ورفع الحكم 3 بطاقات حمراء في وجه مدرب بني ياس أيسالا ولاعب النصر ليما ودياز مساعد مدرب النصر بسبب مناوشات بينهم في الدقيقة 87.

وحقق عجمان فوزاً غالياً على ضيفه الشارقة، بهدف سجله فراس بالعربي في الشوط الثاني ليتقدم خطوة كبيرة للأمام ويصل النقطة 11 متساوياً مع شباب الأهلي في المركز الرابع فيما بقي الشارقة ثالثاً برصيد 12 نقطة.

وحقق خورفكان فوزاً متأخراً وغالياً على الإمارات بنتيجة 2-1. تقدم الضيوف بالهدف الأول عبر فراس الخصيبي في الدقيقة 28 وعدل البرازيلي دودو في الدقيقة 37 وفي الشوط الثاني تمكن البديل باولينو من تسجيل هدف الفوز الغالي في الدقيقة الأخيرة من عمر اللقاء ليصل خورفكان برصيده إلى 8 نقاط ويبقى الإمارات بلا رصيد بعد تعرضه للهزيمة السادسة على التوالي.

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