«الأولمبية» تستعرض النظام الأساسي مع الاتحادات

المصدر: (دبي - إيهاب زهدي)

عقدت اللجنة الأولمبية الوطنية، والهيئة العامة للرياضة، أمس، اجتماعاً مع الاتحادات الرياضية التي تشكل مجالس إدارتها بالتعيين، لمناقشة تنظيم الأنظمة الأساسية للاتحادات الرياضية وفق أحكام دليل حوكمة الاتحادات الرياضية، بحضور كل من محمد بن سليم الأمين العام للجنة الأولمبية الوطنية، وسعيد عبد الغفار الأمين العام للهيئة العامة للرياضة، وممثلي 23 اتحاداً رياضياً. وتم الكشف عن إرسال دليل الحكومة إلى الاتحادات المعنية، ومد المهلة أمامها للرد أو إبداء الملاحظات حتى نهاية أكتوبر المقبل بدلاً من نهاية سبتمبر الجاري، تمهيداً للإقرار والاعتماد النهائي .

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