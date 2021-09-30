«الإمبراطور» ينهي عقدة ويكسر «سلسلة»

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

أنهى الوصل بفوزه على شباب الأهلي بهدف دون مقابل أول من أمس، عقدة دامت 1248 يوماً، لم يستطع خلالها «الإمبراطور» تحقيق الفوز على «فرسان دبي» في دوري المحترفين، وتحديداً منذ الفوز بهدف نظيف سجله عبد الله النقبي، عندما كان لاعباً في صفوف الوصل، قبل انتقاله إلى شباب الأهلي حالياً، وكان ذلك في يوم 29 أبريل عام 2018، في مباراة جرت على ملعب استاد راشد بنادي شباب الأهلي، وضمن الجولة 22 من موسم 2017-2018.

كما لم ينتصر الوصل على شباب الأهلي في استاد زعبيل، منذ يوم 8 ديسمبر عام 2017، عندما حقق الفوز بثلاثية نظيفة في الجولة الحادية عشرة من موسم 2017-2018، وخلال المواسم التالية، حقق شباب الأهلي 8 انتصارات، وتعادل مرتين مع الوصل، ولم يحتفظ الوصل بشباكه نظيفة منذ 10 مواجهات في كل البطولات المحلية.

ويضاف إلى مكاسب الوصل أول من أمس، إيقافه لسلسلة شباب الأهلي بلا خسارة، والممتدة 30 مباراة تحت قيادة مدربه مهدي علي، وبدأ هذا السجل التاريخي، عندما تعادل «فرسان دبي» سلبياً مع ضيفه بني ياس يوم 26 ديسمبر 2020، في الجولة الحادية عشرة من دوري المحترفين.

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