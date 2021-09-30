«الأبيض».. معسكر «الأمل»

المصدر: دبي - العوضي النمر

يبدأ المنتخب الوطني الأول لكرة القدم معسكره المغلق المحلي مساء اليوم في دبي، استعداداً لملاقاة إيران يوم 7 أكتوبر والعراق 12 من الشهر نفسه، ويستهل تدريباته على ملعب نادي الوصل في زعبيل الذي يستضيف اللقاءين.

ضمن منافسات التصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال 2022، ويحظى المعسكر بأهمية كبيرة، نظراً لحاجة الأبيض في تجدد آماله، واستعادة توازنه بعد تعادلين، سلبياً أمام لبنان، وإيجابياً بهدف أمام سوريا، وحاجة الفريق إلى فوز يعيده إلى دائرة المنافسة على نيل إحدى بطاقات التأهل للمونديال للمرة الثانية في تاريخه الكروي.

معسكر مهم

تأتي أهمية معسكر دبي قبل مواجهة الأبيض منتخب إيران القوي المتصدر قمة المجموعة الأولى برصيد 6 نقاط بعد الفوز على كل من سوريا بهدف والعراق بثلاثة أهداف، ولهذا فإن الفوز على منتخب إيران يضع الأبيض في بؤرة المنافسة القوية، في حال عاد وحقق الفوز على العراق الذي يتذيل المجموعة من دون أي نقاط بعد خسارته من كوريا الجنوبية وإيران.

لقاء مع اللاعبين

يستهل الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة الهولندي فان مارفيك انطلاق معسكر دبي بالاجتماع مع اللاعبين وعرض برنامج المعسكر وأهميته، وحثهم على بذل مزيد من الجهد خلال المباريات المقبلة، خصوصاً بعد أن وصل المستوى الفني والبدني لهم إلى درجة جيدة بعد المشاركة في 6 جولات من دوري أدنوك للمحترفين، وشرح أهمية المباريات المقبلة في مسيرة الفريق، وضرورة تحقيق الفوز لتعزيز فرص الفريق في التأهل لمونديال قطر.

مران خفيف

من المقرر أن يكون مران الليلة خفيفاً، على أن يبدأ المران الجدي غداً الجمعة، حيث يهدف المدرب مارفيك إلى التدريب على خطة وطريقة اللعب التي سيخوضها الفريق أمام إيران.

وتعتمد على تأمين الشق الدفاعي بشكل جيد، نظراً لقوة الهجوم بالمنتخب الإيراني، مع الاعتماد على الهجمات المرتدة السريعة من خلال الثلاثي فابيو ليما وخليل إبراهيم، الذي سيحل مكان كايو المصاب، وعلي مبخوت من أجل تسجيل أية أهداف ترجح كفة الفريق، وتحقق له الفوز للمرة الأولى في المرحلة الأخيرة من عمر التصفيات النهائية للتأهل للمونديال.

قائمة الفريق

كان الهولندي فان مارفيك المدير الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم، قد كشف عن القائمة الموسعة للأبيض التي تضم 31 لاعباً هم:

علي خصيف، فهد الضنحاني، عادل الحوسني، محمد الشامسي، بندر الأحبابي، محمد برغش، عبد العزيز هيكل، شاهين عبد الرحمن، وليد عباس، محمود خميس، خليفة الحمادي، أحمد راشد، محمد العطاس، الحسن صالح، يوسف جابر، ماجد حسن، يحيى نادر، علي سالمين، عبد الله رمضان، محمد عباس، عبد الله حمد، ماجد راشد، فابيو ليما، خلفان مبارك، خليل الحمادي، محمد جمعة عيد «بيليه» طحنون الزعابي، علي صالح، زايد العامري، علي مبخوت، سبستيان تيجالي، وسيتم تصفية القائمة إلى 26 أو 27 لاعباً سيتم الإعلان عنها صباح اليوم.

وشهدت القائمة الجديدة انضمام أحمد راشد لاعب الوحدة وماجد راشد لاعب الشارقة، بعد تألقهما في مباريات الدوري، كما شهدت عودة عبد العزيز هيكل ويوسف جابر بعد شفائهما وغيابهما عن التجمع السابق، كما ضمت القائمة الموسعة محمد عباس لاعب العين بعد تألقه مع المنتخب الأولمبي في الفترة الماضية، فيما غاب عن القائمة لاعب العين كايو الذي يعاني من إصابة في مباراة فريقه بالدوري.

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