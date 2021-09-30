علي خصيف: لا خلافات بين لاعبي الجزيرة وكايزر

المصدر: أبوظبي - أحمد عيسى

نفى علي خصيف حارس مرمى الجزيرة وقائد الفريق، وجود خلافات بين اللاعبين والمدرب مارسيل كايزر، مؤكداً أن الجميع يعملون في توافق وانسجام واحترام متبادل، وذكر أن الجزيرة تسيطر عليه روح العائلة الواحدة، وأنه شخصياً يقضي وقتاً مع زملائه والجهاز الفني أكثر من أهله، وأن ما يتردد عن الخلافات في بعض المواقع لا أساس له من الصحة.

خصيف أبدى تعجبه من مطالبة بعض محبي النادي بإقالة كايزر، وقال إن المدرب الهولندي وضع بصمته في الفريق، وجعلهم يلعبون كرة قدم حقيقية وممتعة، وأضاف: إذا كان هنالك تراجع في الأداء فإن ذلك وضع طبيعي لأننا في بداية الموسم، ولكننا نتطور من مباراة إلى أخرى، وفي رأيي أن كايزر مدرب ناجح.

وفي تعليقه على مباراة فريقه أول أمس أمام العروبة في الجولة السادسة من الدوري والتي فاز فيها فخر أبوظبي بهدف من ركلة جزاء، قال خصيف إن العروبة من الفرق التي تعمل مشكلات لجميع المنافسين، لأن لاعبيه يتمتعون بإمكانات طيبة، ويلعبون بروح قتالية عالية.

وقال: لعبنا المباراة بهدف الفوز ورفض قاطع للخسارة الثانية على التوالي بعد خسارة مباراة الشارقة، لذلك كان تركيزنا كبيراً على نيل النقاط الثلاث، وقد حققنا المهم في بالفوز، وقدمنا أيضاً أداءً جيداً.

وأشار حارس مرمى الجزيرة إلى أن جميع الفرق تلعب أمامهم بقوة 200% لأن الجزيرة حامل اللقب، ما يجعل كل المباريات صعبة، مؤكداً أن الدافع الكبير للمنافسين ورغبتهم القوية أيضاً في الفوز تكون سبباً في صعوبة المواجهات، لكنهم ينجحون في تحقيق نتائج جيدة، مؤكداً أن فريقه سيقدم الأفضل مع تقدم مباريات الدوري.

استحواذ

حقق الجزيرة نسبة استحواذ عالية في مباراته أمام العروبة بلغت 73.9%، كما حصل على 6 ركنيات دون مقابل للمنافس، وسدد 18 كرة في المرمى منها 7 تسديدات مباشرة في المرمى مقابل تسديدتين للعروبة، وعلى الرغم من تفوقه الكبير في اللقاء لكنه حقق الفوز بهدف وحيد من ركلة جزاء بسبب الطريقة الدفاعية التي اعتمد عليها المنافس في اللقاء.

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