هشام الطاهر مستشاراً لـ «أفريقي الرياضات الإلكترونية»

المصدر: ( القاهرة - البيان الرياضي)

أسفرت نتائج اجتماعات الجمعية العمومية التأسيسية للاتحاد الأفريقي للألعاب الإلكترونية عن انتخاب الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة المصري رئيساً للاتحاد، واستضافة مصر لمقر الاتحاد.

ودعماً لدور الاتحاد قرر مجلس الإدارة اختيار الإماراتي هشام الطاهر مستشاراً للاتحاد الأفريقي لخبراته الكبيرة في نظم الهيئات الدولية وبيئة أعمال الرياضات الإلكترونية عالمياً وإقليمياً.

كما تمت الموافقة على لائحة النظام الأساسي للاتحاد لتتناسب مع طبيعة الرياضات الإلكترونية، وتشجيع الدول على إنشاء اتحادات وطنية بها ودعم جهودها بتقديم الاستشارات القانونية والفنية.

وتقدم الدكتور أشرف صبحي بالشكر للدول الأفريقية على الثقة في شخصه.

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