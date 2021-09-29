خورفكان يخطف الصقور بثنائية " عالمية "

المصدر: خورفكان محمد فضل – تصوير – زيشان أحمد

حقق خورفكان فوزاً متأخراً وغالياً على الإمارات بنتيجة 2-1 خلال المباراة التي أقيمت اليوم بملعب صقر بن محمد القاسمي بخورفكان وتقدم الضيوف بالهدف الأول عبر فراس الخصيبي في الدقيقة 28 وعدل البرازيلي دودو في الدقيقة 37 وفي الشوط الثاني تمكن البديل الناجح باولينو من تسجيل هدف الفوز الغالي في الدقيقة الأخيرة من عمر اللقاء ليصل خورفكان برصيده الى 8 نقاط ويبقى الامارات بلارصيد بعد تعرضه للهزيمة السادسة على التوالي .

وسيطرت نتيجة التعادل الإيجابي بهدف على مجريات الشوط الأول والذي تقاسمه لاعبو الفريقين على مستوى السيطرة والنتيجة وان كان التفوق في بعض الأحيان لنسور خورفكان .

وبدأ مسلسل الأهداف عند الدقيقة 28 بعد ان وضع لاعب الامارات فراس الخصيبي فريقه في المقدمة مستفيداً من الكرة الثابتة التي نفذها وليد صبار بإتقان ليقابلها الخصيبي بصدره في مرمى الحارس احمد ديدا هدف اول في الدقيقة 28.

ولم تستمر فرحة الضيوف سوى دقائق معدودة بعد تمكن البرازيلي رفائيل دود محترف خورفكان من ادرك التعادل والذي سجله بطريقة رائعة بعد ان ركن الكرة بيسراه في زاوية صعبة على حارس الامارات علي صقر في الدقيقة 37 ، وهو التعادل الذي انتهى عليه الشوط الأول .

وبعد أن ظن الجميع بأن المباراة في طريقها للتعادل تمكن البديل الناجح باولينو من تسجيل هدف عالمي آخر وبطريقة " اكروباتية " ناثراً الافراح بمدرجات خورفكان لتنتهي المباراة بفوز ثاني على التوالي على الامارات بعد ان تجاوز الظفرة قبل أسبوع بثلاثية نظيفة .

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